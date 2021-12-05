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05.12.2021 15:24
Рубрика: Общество

Стало известно, сколько готовы тратить москвичи на новогодние подарки

Текст: Алексей Рыбин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Москвичи рассказали, сколько готовы тратить на новогодние подарки. У жителей столицы оказался самый большой бюджет, немного им уступают хабаровчане и жители Ростова-на-Дону. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Super Job.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Спрос на новогодний декор вырос в четыре раза

Москвичи готовы потратить на новогодние подарки порядка 17 тысяч рублей. Жители Хабаровска и Ростова-на-Дону - по 16 тысяч. Следом идут петербуржцы - они готовы выделить из кошелька на подарки около 15 тысяч рублей.

Самыми "прижимистыми" оказались жители Новосибирска и Самары - 12,3 и 12,2 тысяч рублей соответственно.

Большинство опрошенных - 66% - планирует делать подарки родственникам. Треть респондентов будет что-то дарить любимому человеку. Никому не будут ничего дарить 19% опрошенных. А 12% намерены сделать подарок самим себе.

При этом женщины в целом готовы дарить подарки чаще, чем мужчины, но тратить на это меньше денег - 15700 и 10000 рублей соответственно.

Ранее россияне назвали топ худших подарков на Новый год.

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