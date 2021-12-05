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05.12.2021 17:26
Рубрика: Общество

Тишковец спрогнозировал в Москве зиму со сценарием "теплого сэндвича"

Текст: Ольга Игнатова

Если первый и последний месяц зимы будут в столичном регионе относительно теплыми, то январь испытает москвичей на прочность морозами.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Сценарий "теплого сэндвича" на зиму 2021-2022 годов представил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, декабрь будет теплее нормы на 1-2 градуса. А февраль окажется теплее нормы на целых 3 градуса. "Но вот январь - середина "сэндвича" - может оказаться для жителей средней полосы России морозным, отрицательное отклонение среднемесячной температуры от нормы достигнет -1…-3", - написал Тишковец на своей странице в Facebook. Причем начало арктического вторжения, по мнению синоптика, может последовать в канун Нового года.

Зима будет и довольно снежной, считает Тишковец. По его словам, количество снега во втором и третьем месяце зимы прогнозируется в пределах положенного, поэтому сугробы в январе подрастут до 20-30 см. В феврале высота снежного покрова может превысить 30-сантиметровую планку. Dо влажном декабре норма по снегу будет перевыполнена примерно на 20-30%.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что декабрь в Москве может оказаться снежным и не таким мягким, как в прошлые годы. Преобладающая температура ночью в декабре в Московском регионе ожидается в пределах минус 6-11 градусов, а днем минус 1-6 градусов.

В период похолоданий по ночам возможны 22-градусные морозы. А днем температура составит минус 8-13 градусов.

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