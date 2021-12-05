В Московской области ушло в суд уголовное дело бывших тюремщиков

На всех у них одна и очень нехорошая уголовная статья. Они обвиняются в превышении должностных полномочий - это часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ. Если в суде их вина будет доказана, то бывшим тюремщикам грозит провести по другую сторону колючего забора колонии ближайшие годы. Санкция статьи для них - лишение свободы от 3 до 10 лет.

"Разбором" того, как стал возможен побег, занималось второе управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Московской области. Фигуранты - трое уже бывших сотрудников ИВС ОМВД по подмосковной Истре.

Прокуратура с работой следствия согласилась и утвердила обвинительное заключение. Уже известно, каким судом будет слушаться это дело - Истринским городским судом Московской области.

Вот что сказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. Следствием установлено, что бывший заместитель начальника ИВС ОМВД по городу Истре незаконно и в нарушение федерального законодательства поместил шестерых подсудимых по одному уголовному делу в одну камеру. После чего бывший дежурный ИВС также в нарушение федерального законодательства незаконно подсадил к указанным лицам Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве. Кроме того, он же оставил в открытом положении окно двери камеры, предназначенное для передачи пищи и для проветривания помещения.

Бывшим тюремщикам грозит провести по другую сторону колючего забора колонии от 3 до 10 лет

Надо заметить, что все арестанты, кроме Александра Мавриди, обвинялись в кражах. Список того, что нарушили сотрудники изолятора, наводит на мысль, что подобные нарушения делались не по незнанию правил поведения с арестованными, а вполне сознательно. Но кто стоял за большим списком вопиющих должностных безобразий, следствие не назвало. Один из руководителей изолятора не только собрал фигурантов по одному делу в одну камеру, что категорически делать нельзя. Как написали потом следователи, "в нарушение своих должностных полномочий сотрудник изолятора не обеспечил нахождение в ночное время на внутреннем посту в ИВС у камер помощника дежурного, которая, не заступив на указанный пост, ушла в комнату отдыха".

В обвинении всем троим сказано, что все нарушения и отсутствие надзора за арестованными привели к тому, что 6 августа этого года из ИВС Истры совершили побег из-под стражи пять человек. Среди сбежавших был и Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката. Как беглецы шли по ночным улицам Истры, видела вся страна - правоохранители выложили записи уличных камер видеонаблюдений. После чего все арестанты разбежались в разные стороны. Но "глоток свободы" мало что дал беглецам, кроме дополнительной уголовной статьи за побег. А это добавит им по паре лет к срокам лишения свободы.

Почти всех беглецов удалось поймать в течение следующих двух недель. Последним оставался Мавриди. Его силовики смогли схватить только в середине сентября.