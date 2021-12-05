В Москве студенты и волонтеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В воскресенье, в день 80-летия начала контрнаступления советских войск в битве за Москву, общественники и волонтеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Традиционно в этот день цветы к мемориалу у Кремлевской стены и памятнику Георгию Жукову приносят участники общественных и волонтерских организаций Москвы вместе с ветеранами. Сегодня ветераны из-за эпидемиологической ситуации остаются дома.

Ранее в Москве открылась памятная инсталляция к юбилею битвы за Москву: мультимедийные экраны на Манежной площади рассказывают о каждом дне сражений. Также открыт специализированный раздел на портале мэрии, а Минобороны рассекретило уникальные документы о спецоперации наших инженеров, благодаря которой немцы буквально застряли в болотах и льдах осенью 1941 года.