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05.12.2021 14:17
Рубрика: Общество

Как в России проходит марафон дворового хоккея

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)
В России сегодня проходит марафон дворового хоккея. Участниками стали 43 региона. Свои команды собрали Ижевск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Омск, Мурманск, Барнаул, Челябинск, Уфа, Самара, Ярославль, Улан-Удэ.
Фото: Павел Перевощиков Фото: Павел Перевощиков
Фото: Павел Перевощиков

Матчи транслируются в прямом эфире, а каждый час эстафета проведения марафона передается от одного региону другому. Автором проекта стала "Хоккей-на-валеночная лига" - организация, которая уже семь лет проводит матчи по любительскому хоккею в Удмуртии.

Фото: Сергей Зюзин/РГ
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Это народная игра, которая объединяет людей, а в такой хоккей может играть каждый, пояснил организатор Михаил Смагин. По его словам, участников марафона они записывали до последней минуты и не отказывали никому. Устроили все это, чтобы поддержать Олимпийскую сборную страны, открыть новый сезон и отметить Всероссийский день хоккея.

В Ижевске игры проходят на центральной площади, где специально собрали две хоккейные коробки. Марафон здесь начали в воскресенье в 4 утра, одновременно с поселком Эгвекинот на Чукотке. Играть сегодня можно в любой вид хоккея. В валенках, как в Удмуртии, на коньках, как в Якутии. Или в "Настольник", как в Саратове. Это еще одна разновидность хоккея, которую тоже придумали в Ижевске во время пандемии коронавируса. "Настольник" - увеличенная копия любимого многими с детства настольного хоккея. Участники двигаются только по определенным зонам площадки, контактируя с соперником лишь клюшкой и соблюдая социальную дистанцию в 1,5-2 метра, пояснили авторы.

Марафон продлится до семи вечера. Забивать мячи и шайбы по всей стране будут детсадовцы, школьники, ветераны, спортсмены, бизнесмены, военные, политики. Опытные и не очень. Всех, кто не умеет играть в хоккей, - научат, пообещали организаторы.

Еще одна задача проекта - создать Федерацию дворового хоккея, которая объединит разные команды и регионы, а будущем даст возможность проведения всероссийских соревнований.

Всероссийский марафон по дворовому хоккею проходит при грантовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации, федерального проекта "Спорт-норма жизни" нацпроекта "Демография".

"Хоккей-на-валеночная лига" из Ижевска в 2020 году получила Национальную спортивную премию в номинации "Спорт для всех", а в 2021-м - грант Минспорта страны с проектом "Федеральная программа развития хоккея на валенках и настольника в Российской Федерации".

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