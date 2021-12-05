Новости

Экономист объяснил, почему картофель не станет дороже апельсинов 08:51
Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" увеличилось до 106 08:40
В "Аэрофлоте" рассказали подробности инцидента с бортом из Тель-Авива 08:10
Спутники Galileo успешно выведены на орбиту после запуска с космодрома Куру 08:03
Генетик Исаев: Коронавирус может разделиться на две популяции 07:35
Пушков раскритиковал публикацию Bild о вторжении на Украину 07:25
До 13 увеличилось число погибших при извержении вулкана в Индонезии 06:50
В Приамурье экс-сотрудниц соцзащиты осудили за махинации с выплатами 06:43
Во Франции впервые за полгода число новых случаев COVID превысило 50 тысяч 06:39
В Пентагоне заявили об отсутствии планов по созданию азиатского аналога НАТО 05:46
В Гидрометцентре сообщили о похолодании в Москве с 10 декабря 05:22
Экипаж рейса Магадан-Новосибирск отстранили от работы после обледенения 05:08
В Индонезии 1 человек погиб и 40 пострадали при извержении вулкана Семеру 04:54
Посольство РФ в США: Россия не представляет угрозы какой-либо стране 04:25
С 1 января 2022 года изменится ряд правил выплаты пенсий 04:00
Иммунолог предположил, что штамм "омикрон" уже проник в Россию 03:51
"Союз-СТ-Б" со спутниками Galileo успешно стартовал с космодрома Куру 03:41
Меркель в последнем обращении к гражданам призвала прививаться от COVID-19 03:25
В Германии 72-летний пилот посадил самолет на автобан и спровоцировал ДТП 02:46
Вильфанд предупредил о суровой зиме в ряде регионов в ближайшие дни 01:58
Белый дом подтвердил проведение переговоров лидеров России и США 7 декабря 01:32
Пушилин заявил о необходимости диалога с Зеленским "о соседстве" 00:01
Минобрнауки проведет международный турнир по Dota 2 и League of Legends 04.12.2021
Митрополит Иларион: Ряд храмов и монастырей игнорируют меры против пандемии 04.12.2021
Германская СДПГ одобрила сделку по правительственной коалиции 04.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
05.12.2021 08:40
Рубрика: Происшествия

Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" увеличилось до 106

Число пострадавших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до 106. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Прокуратура проведет проверку после горного удара на уральской шахте

По данным на 5 декабря, пострадали 60 горнорабочих и 46 горноспасателей, отметил собеседник агентства. Он пояснил, что за последние сутки госпитализированы семь горноспасателей. Медики диагностировали у них отравление токсичной окисью углерода легкой степени.

Напомним, что взрыв на шахте "Листвяжной" в Беловском районе произошел 25 ноября. Под землей в тот момент находились 285 человек. Большей части шахтеров удалось выйти на поверхность. Погиб 51 человек. Накануне сообщалось, что горноспасатели обнаружили тела двух погибших шахтеров, их подняли на поверхность.

В регионах Происшествия Происшествия ЧП Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Главное сегодня

Пушков раскритиковал публикацию Bild о вторжении на Украину
Ученые объяснили, как омикрон-штамм сделал COVID-19 "более человечным"
Экипаж рейса Магадан-Новосибирск отстранили от работы после обледенения
"Союз-СТ-Б" со спутниками Galileo успешно стартовал с космодрома Куру
Вильфанд предупредил о суровой зиме в ряде регионов в ближайшие дни
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны