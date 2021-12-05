Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" увеличилось до 106

Число пострадавших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до 106. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

По данным на 5 декабря, пострадали 60 горнорабочих и 46 горноспасателей, отметил собеседник агентства. Он пояснил, что за последние сутки госпитализированы семь горноспасателей. Медики диагностировали у них отравление токсичной окисью углерода легкой степени.

Напомним, что взрыв на шахте "Листвяжной" в Беловском районе произошел 25 ноября. Под землей в тот момент находились 285 человек. Большей части шахтеров удалось выйти на поверхность. Погиб 51 человек. Накануне сообщалось, что горноспасатели обнаружили тела двух погибших шахтеров, их подняли на поверхность.