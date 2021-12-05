Мышцы уходят, живот растет: Названа ошибка, мешающая похудеть годами

Зачастую потеря лишних килограммов происходит не за счет сжигания жира, а связана с уходом мышечной массы. Обычно от этого страдают люди, предпочитающие нормальному питанию и регулярным физическим нагрузкам ограничение калорий, вплоть до длительных периодов отказа от пищи. В частности, такое часто можно наблюдать у практикующих популярное интервальное голодание, в рамках которого человек может принимать пищу днем и ничего не есть вечером и ночью. При этом "голодный" отрезок времени составляет порядка 16 часов.

"Интервальное голодание - это вариант ограничения калорий. На самом деле хороших исследований нет по интервальному голоданию. Вообще не имеет значения, каким образом вы ограничиваете калории, если вы хотите снизить вес. Имеет значение, на сколько вы их ограничиваете. Все это способы есть меньше", - рассказала в своем аккаунте в Instagram врач-диетолог Елена Мотова.

Огромная проблема ограничения себя в еде на 14-16 часов состоит в том, что снижение веса при интервальном голодании связано с потерей мышечной массы, а не жира.

"Особенно это нехорошо для людей старшего возраста, которым сложнее поддерживать мышечную массу. Я не рекомендую пациентам интервальное голодание, а рекомендую адекватное полноценное питание, которое приспособлено к человеку", - отметила врач, добавив, что нет идеальной универсальной схемы питания, в этом вопросе важна гибкость и индивидуальный подход.

Тренер из Лос-Анжелеса Джон Фокс перечислил несколько принципов, которые помогают сбросить лишний вес, теряя жир, а не мышцы. Он посоветовал тренироваться дома 5-6 дней в неделю по 25-45 минут за раз.

"При этом регулярно подвергайте себя воздействию низких температур: принимайте холодный душ, держите спальню прохладной", посоветовал специалист. Подчеркивается, что "после приема пищи не стоит лежать на диване, надо двигаться".