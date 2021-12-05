Мышцы уходят, живот растет: Названа ошибка, мешающая похудеть годами

Новости

В Пентагоне заявили об отсутствии планов по созданию азиатского аналога НАТО 05:46
В Гидрометцентре сообщили о похолодании в Москве с 10 декабря 05:22
Экипаж рейса Магадан-Новосибирск отстранили от работы после обледенения 05:08
В Индонезии 1 человек погиб и 40 пострадали при извержении вулкана Семеру 04:54
Посольство РФ в США: Россия не представляет угрозы какой-либо стране 04:25
С 1 января 2022 года изменится ряд правил выплаты пенсий 04:00
Иммунолог предположил, что штамм "омикрон" уже проник в Россию 03:51
"Союз-СТ-Б" со спутниками Galileo успешно стартовал с космодрома Куру 03:41
Меркель в последнем обращении к гражданам призвала прививаться от COVID-19 03:25
В Германии 72-летний пилот посадил самолет на автобан и спровоцировал ДТП 02:46
Вильфанд предупредил о суровой зиме в ряде регионов в ближайшие дни 01:58
Белый дом подтвердил проведение переговоров лидеров России и США 7 декабря 01:32
Пушилин заявил о необходимости диалога с Зеленским "о соседстве" 00:01
Минобрнауки проведет международный турнир по Dota 2 и League of Legends 04.12.2021
Митрополит Иларион: Ряд храмов и монастырей игнорируют меры против пандемии 04.12.2021
Германская СДПГ одобрила сделку по правительственной коалиции 04.12.2021
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии 04.12.2021
Страны ЕС могут открыть совместную дипмиссию в Афганистане 04.12.2021
В Пакистане более ста человек обвинили в линчевании бизнесмена 04.12.2021
В Турции предотвратили покушение на Эрдогана 04.12.2021
"Локомотив" на своем поле проиграл "Уралу" 04.12.2021
Ученые выяснили, как штамм ковида программирует иммунную защиту переболевшего 04.12.2021
В Москву идут 15-градусные морозы 04.12.2021
Ученые объяснили, как омикрон-штамм сделал COVID-19 "более человечным" 04.12.2021
Украинский военный вертолет нарушил госграницу Беларуси 04.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
05.12.2021 04:30
Рубрика: Общество

Мышцы уходят, живот растет: Названа ошибка, мешающая похудеть годами

Текст: Оксана Грибанова

Зачастую потеря лишних килограммов происходит не за счет сжигания жира, а связана с уходом мышечной массы. Обычно от этого страдают люди, предпочитающие нормальному питанию и регулярным физическим нагрузкам ограничение калорий, вплоть до длительных периодов отказа от пищи. В частности, такое часто можно наблюдать у практикующих популярное интервальное голодание, в рамках которого человек может принимать пищу днем и ничего не есть вечером и ночью. При этом "голодный" отрезок времени составляет порядка 16 часов.

Фото: iStock
Нутрициолог Дегтянникова перечислила мешающие похудеть фрукты

"Интервальное голодание - это вариант ограничения калорий. На самом деле хороших исследований нет по интервальному голоданию. Вообще не имеет значения, каким образом вы ограничиваете калории, если вы хотите снизить вес. Имеет значение, на сколько вы их ограничиваете. Все это способы есть меньше", - рассказала в своем аккаунте в Instagram врач-диетолог Елена Мотова.

Огромная проблема ограничения себя в еде на 14-16 часов состоит в том, что снижение веса при интервальном голодании связано с потерей мышечной массы, а не жира.

"Особенно это нехорошо для людей старшего возраста, которым сложнее поддерживать мышечную массу. Я не рекомендую пациентам интервальное голодание, а рекомендую адекватное полноценное питание, которое приспособлено к человеку", - отметила врач, добавив, что нет идеальной универсальной схемы питания, в этом вопросе важна гибкость и индивидуальный подход.

Тренер из Лос-Анжелеса Джон Фокс перечислил несколько принципов, которые помогают сбросить лишний вес, теряя жир, а не мышцы. Он посоветовал тренироваться дома 5-6 дней в неделю по 25-45 минут за раз.

"При этом регулярно подвергайте себя воздействию низких температур: принимайте холодный душ, держите спальню прохладной", посоветовал специалист. Подчеркивается, что "после приема пищи не стоит лежать на диване, надо двигаться".

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Посольство РФ в США: Россия не представляет угрозы какой-либо стране
Иммунолог предположил, что штамм "омикрон" уже проник в Россию
С 1 января 2022 года изменится ряд правил выплаты пенсий
"Союз-СТ-Б" со спутниками Galileo успешно стартовал с космодрома Куру
Вильфанд предупредил о суровой зиме в ряде регионов в ближайшие дни
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"