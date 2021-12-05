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05.12.2021 16:37
Рубрика: Происшествия

Во Владикавказе задержали возможного поджигателя школы

Текст: Никита Пешков

Во Владикавказе задержан завхоз школы, в которой 3 декабря произошел пожар. Как полагают в полиции, мужчина мог устроить поджог из-за неприязни к другому сотруднику образовательного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РСО-Алания.

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Ранее "РГ" писала, что сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место первыми, помогли эвакуировать детей со второго этажа здания. Те не смогли воспользоваться пожарным выходом из-за сильного задымления. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Оказалось, что эпицентр находился в подсобном помещении под лестничной площадкой.

- По предварительным данным, 57-летний мужчина, работающий в учебном заведении завхозом, совершил поджог на почве личной неприязни к одному из работников школы, - говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции. После выяснения всех обстоятельств правоохранители решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

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