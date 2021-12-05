Роспотребнадзор обнаружил коронавирус у девяти вернувшихся из ЮАР россиян

3 и 4 декабря у прибывших из ЮАР россиян был положительный ПЦР-тест на коронавирус, их разместили в обсерваторе. Все они госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением.

Пока неизвестно, каким именно штаммом коронавируса они заразились, сообщил Роспотребнадзор. Специалисты продолжают экспресс-тестирование в аэропортах, в том числе людей с рейса из Эфиопии, так как там на борту находились 58 человек из ЮАР.

Южная Африка за последние недели стала основным источником распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Эта вариация COVID-19 пока не подтверждена на территории России. Авиасообщение с югом Африки Россия приостановила с 28 ноября, однако действуют вывозные рейсы для граждан России.

На данный момент заболеваемость коронавирусом в РФ начала сокращаться, однако к концу января или началу февраля, скорее всего, она вновь повысится, писала ранее "РГ". Врачи связывают это со скорым проникновением штамма "омикрон" в Россию.