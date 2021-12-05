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05.12.2021 18:02
Рубрика: Общество

Россия вне списка: Социологи назвали десять самых пьющих стран

Текст: Анастасия Селиванова

Австралия - самая пьющая страна в мире. Ее жители в среднем напиваются почти 27 раз в год, что почти вдвое превышает среднемировой показатель. Об этом говорится в глобальном социологическом исследовании 2021 года Global Drug Survey, которое составлено по итогам опроса около миллиона человек в разных странах.

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Социологи под словом "напиваться" имеют в виду состояние алкогольного опьянения, при котором "физические и умственные способности ослаблены до такой степени, что наблюдаются нарушения речи и равновесия, а ваша способность говорить и держать себя явно меняется, что замечают другие люди". Респонденты по всему миру заявили, что до такого состояния напиваются в среднем 14,6 раза в год, то есть чуть чаще раза в месяц.

Вслед за Австралией с показателем 26,7 раза в год в топ-10 вошли Дания и Финляндия (23,8), США (23), Великобритания (22,5), Канада (22), Ирландия (20), Франция (17,5), а также Швеция (16) и Нидерланды (15,7). Россия не вошла в список самых пьющих стран.

Социологи также спросили, сожалеют ли респонденты о том, что напились, и хотелось ли им, чтобы этого не происходило вовсе. Итоги опроса показали, что чаще всего - примерно в четверти случаев - о сожалении говорили ирландцы. В Дании, наоборот, уровень сожаления по поводу случившегося был самым низким, причем среди мужчин таковых было больше, чем среди женщин.

В заключение социологи попросили респондентов назвать три основные причины для сожаления после сильного алкогольного опьянения. Выяснилось, что больше всего люди сожалеют о том, что пили слишком быстро (49% опрошенных), смешивали разные напитки (11%) и в целом решили провести время в компании людей, которые много пьют (10%).

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Ранее британская благотворительная организация "Общество Альцгеймера", которая занимается исследованиями деменции, сообщала о том, что многие люди подвержены риску серьезного повреждения мозга из-за алкоголя. Как выяснили специалисты, у каждого десятого пациента с деменцией наблюдаются те или иные проблемы с мозгом, связанные с алкоголем. При значительном вреде, причиненном мозгу алкоголем, развивается особая форма деменции, которую еще называют синдром Вернике-Корсакова.

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