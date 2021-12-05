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05.12.2021 18:54
Рубрика: Экономика

Шпионские рейды НАТО у воздушных границ России несут угрозу гражданской авиации

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8627)
В Федеральном агентстве воздушного транспорта - Росавиации готовят протест в связи с инцидентом, который в конце прошлой недели произошел в небе над Черным морем неподалеку от наших границ. Самолет-разведчик НАТО пересек маршруты гражданских лайнеров. Что едва не привело к столкновению военного борта с пассажирским самолетом.
Самолет-разведчик НАТО пересек над Черным морем маршруты сразу двух пассажирских лайнеров. Фото: REUTERS Самолет-разведчик НАТО пересек над Черным морем маршруты сразу двух пассажирских лайнеров. Фото: REUTERS
Самолет-разведчик НАТО пересек над Черным морем маршруты сразу двух пассажирских лайнеров. Фото: REUTERS

В Росавиации раскрыли некоторые детали инцидента. Утром 3 декабря в 09.53 по московскому времени над открытыми водами Черного моря, вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения, самолет-разведчик НАТО CL-600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 000 до 9200 метров. При этом он пересекал установленный для гражданских лайнеров маршрут. "Экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал", - отметили в Росавиации.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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По данным ведомства, через этот район почти одновременно пролегали маршруты двух гражданских воздушных судов. Airbus А330-300 авиакомпании "Аэрофлот" следовал рейсом из Тель-Авива в московский аэропорт Шереметьево. А мальтийский CL650 направлялся из Сочи в Скопье (Северная Македония).

Со ссылкой на свой источник Интерфакс сообщил, что командир пассажирского Airbus проинформировал диспетчера о срабатывании сигнализации об опасном сближении. С земли немедленно приказали лайнеру снизиться и занять безопасный эшелон. При выполнении маневра экипаж А330 мог даже наблюдать другое воздушное судно.

В "Аэрофлоте" вынужденную смену высоты из-за пересечения маршрута лайнера с другим бортом подтвердили. А в Росавиации отметили, что увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ России, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.

"Учитывая, что вышеуказанные полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря, российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам", - заявили в ведомстве.

Нарушения могли привести к гибели людей. Поэтому нужны решительные действия, в том числе Международной организации гражданской авиации

Чей борт бесчинствовал в небе над Черным морем, официально не сообщается. Однако известно, что 3 декабря российские истребители Су-27 и Су-30 сопроводили над нейтральными водами Черного моря американский стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS сухопутных войск США. Можно предположить, что один из этих бортов, а именно CL-600, как раз и пересек международные авиалинии.

Мнение

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона":

- Американцы и раньше вели воздушный электронный шпионаж над Черным морем. Но сегодня они начали решать свои задачи с угрозой для полетов гражданских пассажирских самолетов. Ясно, что допущенные нарушения могли привести к столкновению в воздухе и гибели сотен людей. Поэтому очевидно - нужны решительные действия, в том числе по линии Международной организации гражданской авиации - ИКАО. Ей обязательно нужно подключиться к расследованию данного инцидента. Любые, в том числе американские авиакомпании должны это расследование поддержать, поддержать позицию России. Ведь ВВС США реально ставят под угрозу не только наши лайнеры, но и свои самолеты, самолеты зарубежных партнеров.

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Ситуация действительно опасная. Непрофессионализм американских военных пилотов может привести к крупной авиационной катастрофе. А что именно нарушил разведывательный борт, пускай разбираются специалисты.

Насколько я понимаю, самолет вел воздушную разведку в зоне международных воздушных трасс. Что его туда понесло, - вопрос не ко мне. Летчик оказался неподготовленным, допустило ошибку его командование... Масса причин может быть. Их должны выяснить в США и представить всем авиакомпаниям результаты расследования. Здесь необходима солидарная позиция всех международных воздушных перевозчиков.

Инцидент говорит о том, что необходима деэскалация. США должны прекратить полеты без включенных транспондеров и без уведомления о подобных рейдах стран, возле границ которых они ведут свою разведку. Я очень сомневаюсь, что они так сделают, но тем не менее...

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Международные организации НАТО Россия и НАТО

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