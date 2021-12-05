В "Аэрофлоте" рассказали подробности инцидента с бортом из Тель-Авива

В "Аэрофлоте" рассказали о подробностях инцидента с бортом из Тель-Авива и самолетом-разведчиком НАТО над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Как рассказали в пресс-службе компании, экипаж рейса SU501 получил команду от диспетчера о смене эшелона с 33 тысяч футов на 31 тысячу футов.

"Указание поступило от диспетчера управления воздушным движением и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в момент расхождения экипаж рейса наблюдал военный самолет НАТО своими глазами. На борту самолета "Аэрофлота" находились 142 пассажира.

Самолет-разведчик НАТО CL-600 пересек 3 декабря над открытыми водами Черного моря маршруты гражданских воздушных судов. В Росавиации заявили, что полеты разведчиков НАТО создают риск для гражданских самолетов.