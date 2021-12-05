Спутники Galileo успешно выведены на орбиту после запуска с космодрома Куру

Два спутника европейской навигационной системы Galileo FOC M9 успешно отделились от разгонного блока "Фрегат". Аппараты находятся на целевой орбите и приняты на управление заказчиком, сообщается на сайте "Роскосмоса". По данным специалистов, ракета-носитель "Союз-СТ-Б" и разгонный блок "Фрегат" отработали без замечаний.

Напомним, запуск состоялся 5 декабря в 03:19 мск. Старт ракеты-носителя и дальнейший полет разгонного блока прошли в штатном режиме. После отделения головного блока от третьей ступени носителя "Фрегат" продолжил выведение аппаратов на целевую орбиту.

Космические аппараты Galileo FOC изготовлены по заказу Европейского космического агентства. Из 28 спутников, уже находящихся на орбите, 14 были запущены ракетами-носителями "Союз-2" с 2011 по 2016 годы. В воскресенье к спутниковой группировке добавилось еще два аппарата.

Galileo - европейская глобальная спутниковая навигационная система. Она предоставляет услуги высокоточного позиционирования, навигации и определения времени более чем 2,3 млрд пользователей на планете.