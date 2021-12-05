Ученый, впервые выявивший "омикрон", выдвинул новую версию его происхождения

Ученый, впервые выявивший "омикрон", рассказал о еще одной гипотезе происхождения этого штамма коронавируса. По словам директора Ботсванской Гарвардской справочной лаборатории по ВИЧ Сикхулиле Мойо, штамм мог попасть к человеку от животного. Версию специалиста приводит агентство Bloomberg.

Мойо заявил, что нет никаких доказательств теории о том, что "омикрон" развился у человека с ослабленным иммунитетом.

По его словам, существует также гипотеза, что вирус мог быть передан от людей некоему животному, относительно быстро адаптировался к нему, а затем вернулся обратно в организм человека.

Также ученый выразил обеспокоенность скоростью мутаций "омикрона". По словам Мойо, вирусы не накапливают мутации за один раз и потому очень сложно понять, как давно появился "омикрон". А это заставляет задумываться о том, насколько заразным может быть этот штамм.

"Мы все еще пытаемся понять, как много мутаций произошло за короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы - "альфа", "бета" - то вы увидите, что мутации накапливались с течением времени", - пояснил ученый.

Как признался ученый, он сначала подумал, что этот штамм из-за огромного количества мутаций будет слабым. Вместо этого оказалось, что "омикрон" способен быстро воспроизводиться и обходить части иммунной системы, что повышает риск повторного заражения.

Сикхулиле Мойо стал одним из первых ученых, которые обнаружили штамм "омикрон". Именно он впервые секвенировал образец коронавируса, взятый у иностранных дипломатов, прибывших в Ботсвану. Позже этот штамм был обнаружен в ЮАР, а затем начал распространяться по миру. По последним данным, случаи заражения "омикроном" выявлены уже в 27 странах.