В Пекине открылся Международный форум по демократии

Он отметил, что всеобъемлющая народная демократия Китая является самой широкой, подлинной и эффективной, а принцип "народ - хозяин страны" полностью отражается в политической системе КНР. "В Конституции Китайской Народной Республики четко прописано, что вся власть в стране принадлежит народу", - подчеркнул Хуан Куньмин.

В субботу в Китае вышла Белая книга о демократии в стране, в которой говорится, что в Китае демократические принципы реализуются во всех процессах, в том числе в институциональных процедурах.

Демократия - это то, чему всегда были и будут привержены Коммунистическая партия Китая и китайский народ, заявил Хуан Куньмин.

Он также отметил, что не существует единой модели демократии, которая подходила бы всем, и призвал все страны учиться друг у друга, искать точки соприкосновения и не обращать внимания на разногласия.

Демократия - это не прерогатива какого-либо государства, а неотъемлемое право всех народов; ни одна страна не может решать за других, как именно они должны это право реализовать, подчеркнул Хуан Куньмин. По его словам, решать, насколько страна демократична, может только ее народ и никто другой.

Хуан Куньмин подчеркнул, что народную демократию в Китае назвали всепроцессной, так как она направлена как на процесс, так и на результат, как на процедурную, так и на практическую составляющую, она реализуется как прямо, так и косвенно, объединяя в себе волю народа и государства; это демократия, которая охватывает все сферы, все слои общества.

"Международный форум по демократии: общие человеческие ценности" стартовал 4-го декабря и закроется сегодня. Участие в нем принимают более 500 высокопоставленных политиков и ученых из более чем 120 стран, регионов и международных организаций.