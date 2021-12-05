В Пекине открылся Международный форум по демократии

Новости

Западному военному округу переданы знамена частей, отстоявших Москву 13:37
Московское метро украсят к Новому году 13:16
Ученый, впервые выявивший "омикрон", выдвинул новую версию его происхождения 13:12
В честь юбилея Битвы за Москву снимут батальную реконструкцию 13:08
Володин запустил опрос в Telegram о причинах развала СССР 12:53
На Кипре нашли тела двух россиянок 12:32
Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой 12:02
Оперштаб: В Москве выявлен 3301 новый случай COVID-19 11:47
Власти Москвы назвали даты фестиваля "Путешествие в Рождество" 11:46
Эксперты рассказали о последствиях мошенничества с QR-кодами 11:24
Глава "Нафтогаза Украины" назвал "издевательством" решение ФРГ по "Северному потоку-2" 10:40
Мишустин еще на год продлил временные правила работы вахтовиков 10:26
В Москве завершили озеленение Пресненского района 09:48
СК закончил расследование дела экс-налоговика из Ростова-на-Дону 09:31
Овечкин забросил 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 08:59
Экономист объяснил, почему картофель не станет дороже апельсинов 08:51
Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" увеличилось до 106 08:40
В "Аэрофлоте" рассказали подробности инцидента с бортом из Тель-Авива 08:10
Спутники Galileo успешно выведены на орбиту после запуска с космодрома Куру 08:03
Генетик Исаев: Коронавирус может разделиться на две популяции 07:35
Пушков раскритиковал публикацию Bild о вторжении на Украину 07:25
До 13 увеличилось число погибших при извержении вулкана в Индонезии 06:50
В Приамурье экс-сотрудниц соцзащиты осудили за махинации с выплатами 06:43
Во Франции впервые за полгода число новых случаев COVID превысило 50 тысяч 06:39
В Пентагоне заявили об отсутствии планов по созданию азиатского аналога НАТО 05:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
05.12.2021 13:07

В Пекине открылся Международный форум по демократии

В Пекине сегодня продолжается Международный форум по демократии, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Накануне на его открытии выступил член Политбюро ЦК КПК, заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин.

Он отметил, что всеобъемлющая народная демократия Китая является самой широкой, подлинной и эффективной, а принцип "народ - хозяин страны" полностью отражается в политической системе КНР. "В Конституции Китайской Народной Республики четко прописано, что вся власть в стране принадлежит народу", - подчеркнул Хуан Куньмин.

В субботу в Китае вышла Белая книга о демократии в стране, в которой говорится, что в Китае демократические принципы реализуются во всех процессах, в том числе в институциональных процедурах.

Демократия - это то, чему всегда были и будут привержены Коммунистическая партия Китая и китайский народ, заявил Хуан Куньмин.

Он также отметил, что не существует единой модели демократии, которая подходила бы всем, и призвал все страны учиться друг у друга, искать точки соприкосновения и не обращать внимания на разногласия.

Демократия - это не прерогатива какого-либо государства, а неотъемлемое право всех народов; ни одна страна не может решать за других, как именно они должны это право реализовать, подчеркнул Хуан Куньмин. По его словам, решать, насколько страна демократична, может только ее народ и никто другой.

Хуан Куньмин подчеркнул, что народную демократию в Китае назвали всепроцессной, так как она направлена как на процесс, так и на результат, как на процедурную, так и на практическую составляющую, она реализуется как прямо, так и косвенно, объединяя в себе волю народа и государства; это демократия, которая охватывает все сферы, все слои общества.

"Международный форум по демократии: общие человеческие ценности" стартовал 4-го декабря и закроется сегодня. Участие в нем принимают более 500 высокопоставленных политиков и ученых из более чем 120 стран, регионов и международных организаций.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Путин и Байден проведут переговоры 7 декабря
Пушков раскритиковал публикацию Bild о вторжении на Украину
За сутки в России подтверждено 32 602 случая СOVID-19 в 85 регионах
Спутники Galileo успешно выведены на орбиту после запуска с космодрома Куру
Глава "Нафтогаза Украины" назвал "издевательством" решение ФРГ по "Северному потоку-2"