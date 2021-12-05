Володин запустил опрос в Telegram о причинах развала СССР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин решил поинтересоваться мнением граждан о причинах развала СССР. Соответствующий опрос он разместил в своем Telegram-канале.

В комментарии к опросу спикер назвал распад Советского Союза трагедией. "Все, что защищали, строили и создавали на протяжении предыдущего времени, разрушилось", - пояснил он, добавив, что есть разные мнения по поводу причин произошедшего.

Через полтора часа после начала опроса участие в нем приняли уже 19 тыс. пользователей. 52% проголосовавших выбрали вариант "предательство партийных элит", 22% считают, что главной причиной было иностранное вмешательство, 11% - слабое руководство страны, 10% - отсутствие конкуренции во власти (монополия КПСС). А 2% выбрали "пустые полки в магазинах". Число комментариев на тот момент подходило к 4 тыс.

Ранее Вячеслав Володин высказал журналистам мнение, что решение о присуждении Михаилу Горбачеву Нобелевской премии мира стало одним из тех шагов, которые ее дискредитировали. "Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР, - отметил Володин. - Республики, входившие в его состав и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия".