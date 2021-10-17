Володин рассказал, что может вернуть доверие к Нобелевской премии мира

Прежними сомнительными решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. И доверие к ней сможет вернуть введение процедуры отзыва премии. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер ранее уже высказывался на эту тему, комментируя журналистам присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Он сообщил, что рад за него, но в принципе к отбору лауреатов есть множество вопросов.

"Считаю правильным высказать свою позицию более подробно", - написал Володин. Он пояснил, что к Нобелевской премии в области фундаментальных наук вопросов нет. Ее вручают за достижения в конкретных областях в соответствии с понятными критериями.

С премией мира же ясности нет, констатировал спикер. При том что, напомнил Володин, в своем завещании Альфред Нобель указал такие критерии: средства из фонда должны перечисляться "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив".

Председатель Госдумы привел ряд решений, которые, по его оценке, дискредитировали премию и где напрашивается применение процедуры отзыва. Среди них - присуждение Михаилу Горбачеву. "Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР, - отметил Володин. - Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия".

Еще один приведенный в пример лауреат - политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая получила премию в 1991 году за борьбу за демократию и свободу. Спустя более чем четверть века, в августе 2018 года, миссия ООН обвинила правительство во главе с самой Аун Сан Су Чжи в геноциде мусульманской народности рохинджа, напомнил Володин.

Экс-президенту США Бараку Обаме премию дали за "чрезвычайные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между нациями".

"Но премию Обама получил в первый же год президентства, когда о каких-либо результатах его работы говорить точно было преждевременно", - подчеркнул спикер. Он напомнил о последствиях его пребывания у власти - это "Арабская весна", революция в Ливии, вооруженные конфликты в Сирии, Афганистане и Ираке. "Все перечисленное не имеет никакого отношения к сотрудничеству между нациями. Но имеет - к Бараку Обаме", - добавил Володин.

Корма того, он упомянул еще одного такого лауреата, которым в 2019 году стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. После он же развязал гражданскую войну у себя в стране, грозил использовать против оппозиционного региона страны и его мирных жителей артиллерию, вспомнил Володин.

Доверие к премии, по его оценке, сможет вернуть введение процедуры ее отзыва в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека. "Недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатом. А те, кто действительно заслуживает этой награды, - нет", - считает он.