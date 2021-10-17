Володин рассказал, что может вернуть доверие к Нобелевской премии мира

Новости

Бизнес стал меньше тратить на защиту работников от COVID-19 11:06
В России снизилась стоимость авиабилетов 11:05
Эксперты развеяли пять мифов о самозанятости 11:00
На севере Сахалина тысячи людей остались без света из-за циклона 10:59
Россия в этом году продала за рубеж вакцин на 713 млн долларов 10:00
Для автобусов без ремней безопасности введут ограничение скорости 09:55
В МОК выразили озабоченность планами чаще проводить ЧМ по футболу 09:48
Пушков высмеял угрозы Украины "задавить" Россию по инциденту в Черном море 09:21
Штрафы за сорняки на даче могут достигать 20 тысяч рублей 09:15
В ПФР разъяснили, когда пенсионеры имеют право на доплату за детей 08:43
Все по сценарию: "киноэкипаж" с МКС приземлился в заданной точке 07:41
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" совершил посадку в Казахстане 07:35
Корабль "Союз МС-18" включил двигатели для схода с орбиты 06:58
Россияне впервые отмечают День отца 06:35
FT: Китай испытал новую гиперзвуковую ракету, "застав врасплох" США 05:58
Вильфанд рассказал о температурных аномалиях на севере Сибири 05:25
"Союз МС-18" с киноэкипажем на борту успешно отстыковался от МКС 04:15
Космонавт Самокутяев назвал факторы, осложняющие возвращение с орбиты 03:56
Вильфанд: После мокрого снега в Москве потеплеет до +15 градусов 03:25
Глава СК Бастрыкин вручил медали актерам из "Улиц разбитых фонарей" 02:55
Венесуэла обвинила США и Кабо-Верде в похищении дипломата 02:30
"Киноэкипаж" перешел с МКС в "Союз" для возвращения на Землю 01:56
Вильфанд предупредил о сильном снеге и ураганном ветре на востоке России 01:22
Гинцбург: Испытания назального спрея от COVID еще не начались 00:24
В Албании полиция допрашивает персонал гостиницы, где погибли туристы из РФ 16.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
17.10.2021 10:24
Рубрика: Власть

Володин рассказал, что может вернуть доверие к Нобелевской премии мира

Текст: Татьяна Замахина
Прежними сомнительными решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. И доверие к ней сможет вернуть введение процедуры отзыва премии. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер ранее уже высказывался на эту тему, комментируя журналистам присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Он сообщил, что рад за него, но в принципе к отбору лауреатов есть множество вопросов.

Песков поздравил Муратова с Нобелевской премией мира

"Считаю правильным высказать свою позицию более подробно", - написал Володин. Он пояснил, что к Нобелевской премии в области фундаментальных наук вопросов нет. Ее вручают за достижения в конкретных областях в соответствии с понятными критериями.

С премией мира же ясности нет, констатировал спикер. При том что, напомнил Володин, в своем завещании Альфред Нобель указал такие критерии: средства из фонда должны перечисляться "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив".

Председатель Госдумы привел ряд решений, которые, по его оценке, дискредитировали премию и где напрашивается применение процедуры отзыва. Среди них - присуждение Михаилу Горбачеву. "Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР, - отметил Володин. - Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия".

Еще один приведенный в пример лауреат - политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая получила премию в 1991 году за борьбу за демократию и свободу. Спустя более чем четверть века, в августе 2018 года, миссия ООН обвинила правительство во главе с самой Аун Сан Су Чжи в геноциде мусульманской народности рохинджа, напомнил Володин.

Экс-президенту США Бараку Обаме премию дали за "чрезвычайные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между нациями".

"Но премию Обама получил в первый же год президентства, когда о каких-либо результатах его работы говорить точно было преждевременно", - подчеркнул спикер. Он напомнил о последствиях его пребывания у власти - это "Арабская весна", революция в Ливии, вооруженные конфликты в Сирии, Афганистане и Ираке. "Все перечисленное не имеет никакого отношения к сотрудничеству между нациями. Но имеет - к Бараку Обаме", - добавил Володин.

В правительстве назвали заслуженной Нобелевскую премию Муратова

Корма того, он упомянул еще одного такого лауреата, которым в 2019 году стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. После он же развязал гражданскую войну у себя в стране, грозил использовать против оппозиционного региона страны и его мирных жителей артиллерию, вспомнил Володин.

Доверие к премии, по его оценке, сможет вернуть введение процедуры ее отзыва в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека. "Недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатом. А те, кто действительно заслуживает этой награды, - нет", - считает он.

Власть Позиция Законодательная власть Госдума Нобелевская премия

Главное сегодня

В России вступил в силу новый порядок вывоза детей за границу
Для автобусов без ремней безопасности введут ограничение скорости
Пушков высмеял угрозы Украины "задавить" Россию по инциденту в Черном море
FT: Китай испытал новую гиперзвуковую ракету, "застав врасплох" США
Россия в этом году продала за рубеж вакцин на 713 млн долларов
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям