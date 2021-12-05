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Появился отрывок из сиквела мультфильма "Человек-паук: Через вселенные"

Новости
    05.12.2021, 12:42
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU

Кинокомпания Sony опубликовала первый отрывок из сиквела оскароносного мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".

В нем показаны немного повзрослевшие Майлз Моралес и Гвен Стейси, а также Мигель О'Хара - Человек-паук из 2099 года, который уже мелькал в сцене после титров первой части. Судя по всему, в продолжении франшизы пауки научатся контролируемо путешествовать между мирами.

Как проект будет называться на русском языке, пока неизвестно. На российском YouTube-канале указаны оригинальный заголовок - Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) - и дата старта проката, 27 октября.

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