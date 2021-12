Появился отрывок из сиквела мультфильма "Человек-паук: Через вселенные"

Кинокомпания Sony опубликовала первый отрывок из сиквела оскароносного мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".

В нем показаны немного повзрослевшие Майлз Моралес и Гвен Стейси, а также Мигель О'Хара - Человек-паук из 2099 года, который уже мелькал в сцене после титров первой части. Судя по всему, в продолжении франшизы пауки научатся контролируемо путешествовать между мирами.

Как проект будет называться на русском языке, пока неизвестно. На российском YouTube-канале указаны оригинальный заголовок - Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) - и дата старта проката, 27 октября.