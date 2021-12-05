Захарова: Действия ВВС США создали угрозу для гражданской авиации

"Действия ВВС США создали угрозу гражданской авиации. И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей", - написала Захарова в своем Telegram-канале. В Москве отмечают, что рост активности полетов авиации НАТО у границ РФ создает постоянные риски для воздушных перевозок. "Принятыми мерами российские диспетчеры... обеспечили безопасное выполнение полетов над открытыми водами Черного моря. Учитывая, что вышеуказанные полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря, российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам", - заключила Захарова.

Ранее в Росавиации сообщили, что пассажирский Airbus 333, следовавший по маршруту Тель-Авив - Москва, утром 3 декабря сменил эшелон полета, поскольку борт НАТО пересекал как раз установленный для гражданских судов маршрут с интенсивным снижением высоты. Диспетчеры также оперативно изменили эшелон полета самолета, летевшего из Сочи в Скопье.