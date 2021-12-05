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05.12.2021 15:42
Рубрика: Власть

Захарова: Действия ВВС США создали угрозу для гражданской авиации

Текст: Екатерина Забродина
На Смоленской площади прокомментировали инцидент в воздушном пространстве над Черным морем, где 3 декабря сразу двум пассажирским самолетам (один принадлежит российской авиакомпании "Аэрофлот", второй - Мальте) пришлось экстренно сменить эшелоны следования, чтобы прекратить опасное сближение с внезапно появившимся самолетом-разведчиком НАТО. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Соединенные Штаты и их союзники поставили под угрозу жизни людей.

"Действия ВВС США создали угрозу гражданской авиации. И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей", - написала Захарова в своем Telegram-канале. В Москве отмечают, что рост активности полетов авиации НАТО у границ РФ создает постоянные риски для воздушных перевозок. "Принятыми мерами российские диспетчеры... обеспечили безопасное выполнение полетов над открытыми водами Черного моря. Учитывая, что вышеуказанные полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря, российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам", - заключила Захарова.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Росавиация: Полеты разведчиков НАТО создают риск для гражданских самолетов

Ранее в Росавиации сообщили, что пассажирский Airbus 333, следовавший по маршруту Тель-Авив - Москва, утром 3 декабря сменил эшелон полета, поскольку борт НАТО пересекал как раз установленный для гражданских судов маршрут с интенсивным снижением высоты. Диспетчеры также оперативно изменили эшелон полета самолета, летевшего из Сочи в Скопье.

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