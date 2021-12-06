Беларусь назначила дополнительные поезда с Россией на Новый год

Приятным сюрпризом для любителей зимних путешествий станут дополнительные поезда между столицами Союзного государства и по маршруту Минск - Санкт-Петербург, информирует руководство БЖД.

В транспортном ведомстве уточнили, что поезд №236 Минск - Москва отправится из белорусской столицы 29 декабря и 8 января в 18.22 и прибудет в Москву 30 декабря и 9 января соответственно в 5.54. А вот состав №247 Москва - Минск отправится из российской столицы 30 декабря и 9 января в 22.58 и прибудет в Минск 31 декабря и 10 января соответственно в 08.31.

Известно и расписание дополнительного состава №250 Минск - Санкт-Петербург. Он стартует из белорусской столицы 29 и 30 декабря, а также 1, 6 и 8 января в 19.15 и прибудет в город на Неве 30 и 31 декабря, а также 2, 7 и 9 января соответственно в 09.20.

А вот в обратном направлении поезд №249 отправится из Петербурга 30 и 31 декабря, а также 2, 7 и 9 января в 14.26 и прибудет в Синеокую 31 декабря, а также 1, 3, 8 и 10 января в 05.08.

Следует добавить, что как уже сообщал "СОЮЗ", для повышения привлекательности пассажирских перевозок Минск открывает с 12 декабря продажу билетов в купейные вагоны и беспересадочные вагоны СВ, курсирующих в сообщении с Союзным государством, по системе динамического ценообразования.

Этот проект, уточнили в БЖД, осуществляется совместно российскими партнерами. А основными критериями при формировании тарифа с использованием данной системы, уточнили железнодорожники, являются уровень процента занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки приобретения проездных документов пассажирами. По мере роста процента проданных билетов стоимость проезда постепенно возрастает.

Причем, пересчет коэффициентов занятости выполняется в онлайн-режиме при каждом новом оформлении или возврате проездных документов. Система предусматривает как максимальную скидку до 24 процентов (в зависимости от маршрута следования пассажира) за 60 (45) дней до отправления конкретного поезда, так и надбавку в размере восьми процентов при оформлении проезда менее чем за три часа до отправления поезда и загрузке вагона свыше 81 процента.

Кстати, при формировании стоимости проезда в указанных поездах отменяется применение скидок/надбавки в зависимости от сроков продажи проездных документов и скидки при одновременной оплате проезда в направлении "туда и обратно. Также не распространяется действие динамического тарифа при проезде организованных групп пассажиров, предупредили в БЖД. При этом сохраняется применение скидки в десять процентов при условии проезда индивидуальных пассажиров в плацкартных вагонах на боковых местах. Правда, кроме поезда №2/1 Минск - Москва.