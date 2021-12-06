Блогер разобрал Highlander для США и рассказал, чем он отличается от российского

"Клубный сервис" препарировал кроссовер Toyota Highlander мексиканской сборки, который предназначен для продажи на рынке Соединённых Штатов. Как оказалось, разница в исполнении и подходе в зависимости от региона реализации есть.

Основное отличие - в подходе к вибро- и шумоизоляции, которая в Highlander для США находится на высшем уровне, но не без нюансов. С завода пол кроссовера практически полностью устлан виброизолом, причём не только в передней части, но и в задней. Отдельной похвалы удостоились качество исполнения герметизации швов и проводка, целиком заведённая в гофру.

Поверх виброизола положены войлочные маты (опять же - и спереди, и сзади), которые при своей эффективности по выполнению задач по гашению шумов и различных призвуков имеют существенный недостаток: с течением времени они начинают источать неприятный запах, возникающий из-за накопления в материале сырости.

Если с полом всё в полном порядке с точки зрения шумоизоляции, то отделка потолка и дверей оставляет желать лучшего: они "голые". Антикора в дверях тоже нет.

Ещё один момент, которые может кому-то показаться недостатком: капот и передние крылья выполнены из алюминиевого сплава, поэтому в случае ДТП услуги рихтовщика владельцу Toyota Highlander не понадобятся.

В России Toyota Highlander стоит на данный момент от 4 154 000 рублей. Модель предложена с бензиновым двигателем V6 3.5 литра, 8-ступенчатой АКП и системой полного привода.