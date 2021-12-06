Более 150 водителей, разместивших в Сети свои нарушения, наказаны

Размещать в Интренете свои "подвиги" на дорогах становится все опаснее. С начала года более 150 водителей и автовладельцев привлечены к ответственности за нарушения, которыми они хвастались в соцсетях, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В отношении этих граждан составлено более 600 административных материалов за различные нарушения Правил дорожного движения. Напомним, буквально на днях привлекли к ответственности такого любителя полихачить на публику. На видеозаписи, размещенной в сети Интернет, он довольно лихо разогнался в Лефортовском тоннеле.

Как позже он сообщил в ГИБДД, видео снимал его брат. И именно брат выложил это видео в Интернет. Тем не менее, за рулем был именно этот житель Москвы, а не его брат. Причем, как выяснилось, прав у него нет. Точнее есть, но одного из государств СНГ. С такими правами управлять автомобилем в России гражданин России не имеет права. Кроме того, ему оформили еще штраф за управление без страховки ОСАГО. Сотрудниками ГИБДД установлены более 200 пользователей социальных сетей, чьи транспортные средства полностью идентифицированы. Работа по выявлению подобных правонарушений будет продолжена. Скоро и этим гражданам предстоит предстать перед инспектором для дачи показаний, а также получения наказания за выявленные нарушения.

Работа по мониторингу сети Интернет с целью выявления аккаунтов социальных сетей, в которых публично демонстрируются нарушения Правил дорожного движения и действия, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, будет продолжена, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.