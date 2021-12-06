Братьям Кокориным не удалось оспорить компенсацию избитому водителю

Мосгорсуд на заседании в понедельник отклонил жалобу футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла. Ранее осужденные за хулиганство молодые люди сочли незаконным решение Савеловского суда, который обязал их выплатить по 50 тысяч рублей водителю Виталию Соловчуку, избитому компанией, в которой были футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

"Суд апелляционной инстанции оставил решение районного без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сообщили в суде.

Савеловский районный суд Москвы в июне по иску потерпевшего Соловчука обязал Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева и Александра Протасовицкого выплатить водителю Соловчуку в общей сложности 200 тысяч рублей в качестве компенсации. Защита братьев Кокориных это решение обжаловала. Мамаев и Протасовицкий аналогичную жалобу не подавали.

Напомним, Мосгорсуд 3 августа прошлого года оправдал Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого по статье о хулиганстве - их действия были квалифицированы судом, как побои. Осужденные получили по году исправительных работ. Приговор в виде 1,5 года колонии футболисту Александру Кокорину был оставлен без изменения. Он был признан виновным в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью. Позднее кассационный суд признал этот приговор законным.

Водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук 8 октября 2018 года стал первой жертвой компании футболистов, бурно гулявшей в центре Москвы. Возле отеля "Пекин" на него напали и избили. Он потребовал взыскать по 250 тысяч рублей с каждого из четырех фигурантов дела: братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого. Соловчук также настаивал на компенсации в 120 тысяч рублей, потраченных на лечение. Суд постановил выплатить потерпевшему лишь 200 тысяч рублей - по 50 тысяч с каждого из ответчиков.

Телеведущая Ушакова подала иск на 321 тысячу рублей за повреждения принадлежащего ей Mercedes. После того, как Мамаев единолично компенсировал заявленную сумму, заявительница отказалась от иска.

Александр Кокорин сейчас выступает за клуб итальянской серии А "Фиорентину". Правда, на поле он в основном составе выходит очень редко - всего 28 минут в 4 матчах чемпионата Италии сезона-2021/22. Павел Мамаев играет в настоящее время за футбольный клуб "Ростов".