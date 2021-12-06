ЦБ обновит законопроект об упрощении возврата денег жертвам мошенников

ЦБ провел первый раунд консультаций с участниками банковского рынка по поводу законопроекта, который предполагает упрощение механизма возврата денег гражданам, ставшим жертвами финансовых мошенников. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Банка России. По итогам регулятор выйдет с новой версией документа, уточнили представители ЦБ. Детали пока не раскрываются.

В пресс-службе регулятора рассказали, что по итогам обсуждений ЦБ получил значительное количество предложений и уточняющих вопросов. "По результатам готовится очередная редакция законопроекта, которая пройдет еще один раунд обсуждения, - указали в Банке России. - Пока о конкретных мерах или инструментах говорить преждевременно. Полагаем необходимым максимально учесть мнение участников рынка".​

Как ранее сообщил РБК, ЦБ направил участникам рынка письмо, в котором выражено намерение установить точную сумму возмещения похищенного и изменить сам порядок списания средств по мошенническим операциям. Для запуска процедуры возврата гражданин должен будет уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления о проведенной операции. При этом ЦБ пока не называет ни точный размер этой суммы, ни то, как она будет рассчитываться. Регулятор отметил, что возврат средств распространится на все банки, но если у банка низкий уровень защиты от хищений, то ему придется вернуть клиенту всю украденную сумму, даже если она превысит установленный размер. Низким уровень будет признаваться, если банки не смогут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение информации о мошеннических действиях от ЦБ.

Поводом для принятия нововведений стало широкое распространение мошенничеств с помощью социальной инженерии, когда злоумышленники выманивают у граждан их финансовые данные (номера карт, коды, пароли). Как ранее сообщала "РГ", объем операций без согласия клиентов банков в третьем квартале 2021 года достиг 3,2 млрд рублей, на 18% превысив показатель за аналогичный период прошлого года, следует из данных ЦБ. Количество попыток украсть деньги у россиян увеличилось на 40% до 256 198. При этом доля возвращенных гражданам средств составила 7,7%, что на 5,4 процентных пункта меньше, чем в третьем квартале 2020 года.

Сейчас по закону банки обязаны возвращать средства только тогда, когда они похищены не по вине клиента.

"Конечно, эта инициатива ставит банки в положение, когда они должны будут кардинально усилить работу своих IT систем, интернет-банков и мобильных приложений, должны будут предусмотреть меры от гибкости в их настройках, до контрольных мероприятий, которые могут в целом снизить их удобство и быстроту для клиентов, - считает предправления Ассоциации российских банков Олег Скворцов. - На совсем иной уровень необходимо вывести работу с самими клиентами, ведь отвечать за их действия, когда сам клиент допускает нарушения, которые приводят к потере средств, теперь придется, пусть частично, и банкам. В этой ситуации ужесточения назрели, но важно, чтобы изменения не приняли гипертрофированные формы и не породили новые виды злоупотреблений, теперь уже со стороны недобросовестных клиентов. Очень важен юридический аспект, чтобы разделить ситуации, когда банк действительно виноват, а когда клиент сделал все так, что никакие действия банка не могли бы ему помочь. В целом нужна комплексная работа банков, регулятора, правоохранительных органов, общественных организаций".

Председатель НСФР Андрей Емелин отметил, что установление гарантированной суммы безусловного возврата никак не способствует достижению цели защиты от мошенников. Напротив, такой возврат будет иметь многочисленные негативные последствия: снижение уровня бдительности граждан, дополнительные ресурсы для новых мошеннических схем, дополнительные потери банков и их кредиторов и вкладчиков, уверен он.

"Эту инициативу следует рассматривать, как способ смягчить риски для отдельных категорий граждан, - считает директор департамента проектирования компании "Газинформсервис" (специализируется на кибербезопасность) Александр Калита. - Данная мера в первую очередь направлена на поддержку малоимущих людей, которые попались на мошенническую схему. Обычно люди, у которых есть достаточно денег в банке, разделяют свои деньги по разным банкам и разным счетам. Или инвестируют их в ценные бумаги. Поэтому в случае, если они попадутся на мошенников, без денег на еду, лекарства и оплату коммунальных услуг они не останутся. А вот пенсионеры или малообеспеченные люди обычно хранят все деньги на одном текущем зарплатном счете. Такие люди, в силу своей неосведомленности чаще попадаются на подобные схемы. И вот как раз для них, потеря денег со счета является очень критичной для жизни. И если рассматривать это нововведение именно в таком ключе, то это хороший способ помочь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, став жертвой мошенников".