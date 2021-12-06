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06.12.2021 21:11
Рубрика: Власть

ЦБ получит право ограничивать выдачу потребительских кредитов

Текст: Роман Маркелов
Банк России наделяется с 2022 года правом ограничивать банки и микрофинансовые организации (МФО) в выдаче потребительских кредитов и займов. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

До его появления Банк России не мог напрямую ограничивать финансовые организации в выдаче кредитов и займов. Под ограничениями подразумевается либо запрет выдачи определенных видов кредитов (под действие закона попадают беззалоговые кредиты: потребительские, кредитные карты, микрозаймы) на определенный срок, либо ограничение на число выдач. К автомобильным и ипотечным кредитам ограничения применяться не будут.

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Как ранее указывали в ЦБ, факторами для ограничения выдач необеспеченных кредитов в рамках закона может выступать высокий рост кредитования заемщиков с большой долговой нагрузкой в течение двух кварталов; рост кредитов за 12 месяцев, опережающий увеличение доходов населения за то же время; рост за 12 месяцев доли кредитов с просрочкой больше 90 дней, который превышает среднеарифметический размер задолженности по потребительским кредитам за тот же период; увеличение доли потребкредитов со сроком возврата больше пяти лет два квартала подряд. Таким образом, несмотря на получение право на ограничения с 1 января 2022 года, Банк России, видимо, может начать применять их не ранее второго полугодия 2022 года.

Закон направлен для ограничения закредитованности граждан, особенно уже с высокой долговой нагрузкой. Как ранее сообщали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), в среднем в России один заемщик сейчас имеет 2,1 кредита, а долговая нагрузка на граждан выросла в этом году с 27% до 35% (такую долю доходов отдает заемщик на обслуживание кредита).

Как сообщили в Банке России, макропруденциальные лимиты, связанные с ограничениями, могут устанавливаться в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика, срока возврата кредита, а для МФО - также от суммы займа. Проект указания на эту тему ЦБ опубликовал для общественного обсуждения, он будет обсуждаться с рынком до 20 декабря. "В целях снижения рисков регулятивного арбитража вводится ограничение на максимальную разницу между МПЛ для банков и МФО. Кроме того, установлено, что требования к капиталу по кредитам (займам), выданным с нарушением МПЛ, будут эквивалентны вычету из капитала. Для нарушителей МПЛ размер лимита в следующем периоде будет уменьшаться на величину нарушения", - говорится в пояснении ЦБ к нему.

Банк России, вероятно, будет пользоваться полученным правом точечно, поскольку понимает риски перехода части сильно незакредитованных заемщиков к нелегальным кредиторам, отмечает старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Игорь Алексеев. "В любом случае "под ударом" окажутся бизнес-модели кредитных институтов, которые работают с subprime-клиентами (кредитная категория заемщиков "ниже среднего" - "РГ"), что в большей степени характерно для микрофинансового рынка", - добавляет он.

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