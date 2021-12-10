Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 398-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и статьи 9 и 14 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"

Принят Государственной Думой 24 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; 2008, N 44, ст. 4982; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 48, ст. 6728; 2013, N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; 2014, N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2016, N 1, ст. 46; 2017, N 18, ст. 2661; N 30, ст. 4456; 2018, N 11, ст. 1584, 1588; N 18, ст. 2557; N 24, ст. 3400; N 32, ст. 5115; 2019, N 18, ст. 2198; N 27, ст. 3538; N 31, ст. 4423, 4430; N 52, ст. 7787; 2020, N 14, ст. 2021, 2027, 2036; 2021, N 1, ст. 18, 53; N 17, ст. 2878; N 24, ст. 4210; N 27, ст. 5187) следующие изменения:

1) в статье 18:

а) пункт 9 части первой дополнить абзацем следующего содержания:

"об установлении макропруденциальных лимитов, предусмотренных статьей 456 настоящего Федерального закона, и числовых значений характеристик кредитов (займов), для которых устанавливаются макропруденциальные лимиты;";

б) часть вторую после слов "к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска," дополнить словами "установления макропруденциальных лимитов, предусмотренных статьей 456 настоящего Федерального закона, числовых значений характеристик кредитов (займов), для которых устанавливаются макропруденциальные лимиты,";

2) в главе VII1:

а) часть вторую статьи 452 дополнить словами "и предусмотренные настоящей статьей или статьей 456 настоящего Федерального закона";

б) дополнить статьей 456 следующего содержания:

"Статья 456. В качестве меры, направленной на снижение угроз финансовой стабильности Российской Федерации, Банк России на основании решения Совета директоров вправе устанавливать для кредитных организаций и (или) микрофинансовых организаций максимально допустимую долю отдельных видов кредитов (займов), предоставляемых физическим лицам кредитной организацией или микрофинансовой организацией и соответствующих установленным Советом директоров числовым значениям характеристик кредитов (займов), и отдельных видов кредитов (займов), полученных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в качестве прав (требований) к физическим лицам и соответствующих установленным Советом директоров числовым значениям характеристик кредитов (займов), в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией физическим лицам и полученных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в качестве прав (требований) к физическим лицам, и (или) в общем объеме кредитов (займов), предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией физическим лицам и юридическим лицам и полученных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в качестве прав (требований) к физическим лицам и юридическим лицам (далее - макропруденциальный лимит), а также срок действия макропруденциальных лимитов.

Виды кредитов (займов), в отношении которых могут быть установлены макропруденциальные лимиты, характеристики указанных кредитов (займов) и порядок установления и применения макропруденциальных лимитов в отношении указанных кредитов (займов) определяются нормативным актом Банка России.

Макропруденциальные лимиты могут быть дифференцированными для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и микрофинансовых организаций (микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний) в зависимости от числовых значений характеристик кредитов (займов).

Решение об установлении макропруденциальных лимитов принимается с учетом определяемых Банком России факторов риска увеличения долговой нагрузки заемщиков - физических лиц.

В случае превышения кредитной организацией или микрофинансовой организацией значения макропруденциального лимита Банк России вправе уменьшить значение макропруденциального лимита в отношении указанной кредитной организации или микрофинансовой организации, установить для указанной кредитной организации повышенные значения надбавок к коэффициентам риска, определенных в соответствии со статьей 452 настоящего Федерального закона, или установить дополнительные коэффициенты риска для указанной микрофинансовой организации, определенные в соответствии с пунктом 56 части 4 статьи 14 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", и (или) применить меры в соответствии со статьями 74 и 765 настоящего Федерального закона или в соответствии с другими федеральными законами. Порядок применения мер, предусмотренных настоящей частью, определяется нормативными актами Банка России.

Положения настоящей статьи не применяются в отношении кредитов (займов), предоставленных юридическим лицам, физическим лицам в целях, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, кредитов (займов), предоставленных физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, обязательства физического лица по которым обеспечены ипотекой, а также кредитов (займов), обязательства физического лица по которым обеспечены залогом автомототранспортного средства.";

3) часть первую статьи 74 после слов "и предписаний Банка России" дополнить словами ", превышения установленных макропруденциальных лимитов".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435; 2011, N 49, ст. 7040; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 27; N 27, ст. 4225; 2018, N 53, ст. 8440; 2019, N 31, ст. 4430; 2020, N 29, ст. 4506; 2021, N 24, ст. 4210) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 9 дополнить пунктом 54 следующего содержания:

"54) соблюдать установленные Банком России макропруденциальные лимиты, предусмотренные статьей 456 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";";

2) в части 4 статьи 14:

а) дополнить пунктом 58 следующего содержания:

"58) для микрофинансовых организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов в порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", может устанавливать экономические нормативы (их значения, а также методики их расчета), предусмотренные подпунктом "а" пункта 51 и подпунктом "а" пункта 52 настоящей части;";

б) пункт 71 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) превышения микрофинансовой организацией макропруденциальных лимитов, предусмотренных статьей 456 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин