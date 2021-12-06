Диетолог рассказала, для кого могут быть опасны бананы

Людям, страдающим заболеваниями кишечника, следует отказаться от употребления бананов. При этом для плодов разной степени зрелости группы риска будут различаться, сообщила врач-диетолог Татьяна Разумовская.

Так, по ее словам, зеленые недоспелые бананы содержат много натрия и могут вызвать мочегонный эффект. В свою очередь, поспевшие плоды могут слабить.

"Во время расстройств кишечника или заболеваний ЖКТ в острой стадии бананы, скорее всего, будут вредны. Они могут вызвать вздутие или метеоризм", - пояснила специалист в комментарии РИА Новости.

Разумовская добавила, что один банан позволяет восполнить потери энергии при часовой силовой тренировке или тяжелой физической работе. При этом калорийность сушеного банана выше в пять раз.

Необходимо помнить, что при выборе любой диеты необходимо проконсультироваться со специалистами и врачами.

Ранее эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова на примере бананов рассказала о безопасной для человека суточной норме сахара. Так, Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять в сутки не более 25-50 граммов сахара. По словам Бочаровой, это эквивалентно двум переспелым бананам.