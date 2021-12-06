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Текст:   Марина Трубилина 
21:05 06.12.2021

Для застройщиков организуют "одно окно"

Закон, упрощающий процедуру регистрации прав на некоторые новостройки, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Застройщикам предоставляется возможность пройти единую процедуру осуществления кадастрового учета и госрегистрации права собственности на недвижимость на основании заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Это заявление подается в органы власти, местного самоуправления, госкорпорации "Росатом", "Роскосмос". Эти инстанции обязаны направить в Росреестр заявления об одновременном проведении кадастрового учета и госрегистрации прав собственности застройщиков. После госрегистрации прав они должны направить выписки из Единого госреестра недвижимости на электронную почту собственников.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Такой порядок не будет применяться к многоквартирным домам и другим объектам, которые строятся на средства дольщиков, жилищно-строительных кооперативов и в некоторых других случаях. Это связано с тем, что объекты прав при этом - не многоквартирные дома, а помещения или машино-места в них.

Весной был введен запрет на создание сайтов, программ и мобильных приложений, через которые предоставляются сведения из Единого госреестра недвижимости (сайты-двойники Росреестра нередко создают мошенники, которые дают за плату устаревшую информацию из ЕГРН или после оплаты вовсе ее не предоставляют). Новым законом оговаривается, что этот запрет не распространяется на сайт Кадастровой палаты, порталы госуслуг, системы межведомственного электронного взаимодействия и автоматизированные информационные системы многофункциональных центров.

Также законом вносится поправка в Земельный кодекс о том, что установление, изменение границ населенных пунктов проводится в соответствии с Градостроительным кодексом.

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