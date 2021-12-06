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06.12.2021 14:42
Рубрика: Власть

Эксперт: "Единая Россия" находится в хорошей форме после перезагрузки

Текст: Галина Мисливская
Партии "Единая Россия" удалось ответить на вызовы, стоявшие перед ней в 2017-2021 годах, к прошедшим в этом году выборам в Госдуму она подошла в хорошей форме, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Партия находится в достаточно хорошей форме по результатам произошедшей перезагрузки", - сказал он в понедельник на "круглом столе", посвященном итогам электорального цикла и прошедшего в субботу третьего этапа съезда ЕР.

По мнению эксперта, в период 2017-2021 года "Единая Россия" смогла ответить на семь важных вызовов:

  • - снижение рейтингов после ряда важных, но непопулярных решений, прежде всего - в сфере пенсионного законодательства;
  • - повышение критичности к власти в целом;
  • - падение социального самочувствия россиян из-за пандемии коронавируса;
  • - недостаток новых лиц в партии;
  • - снижение статуса региональных отделений;
  • - необходимость подтверждения лидирующего статуса на выборах 2021 года.

Чтобы успешно справиться с этими проблемами, партия много работала на местах. Так, количество губернаторов в генсовете выросло с шести в 2017 году до 14 в 2019 году, большинство руководителей регионов - 63 - члены "Единой России". Кроме того, в субъектах по инициативе партии запущено несколько социально значимых проектов. Это "Городская среда", "Детский спорт", "Здоровое будущее", "Новая школа", "Культура малой родины".

Большое внимание уделено подготовке партийных кадров, отметил Костин. Так, в Высшей партийной школе прошли обучение более 23 тысяч человек, а проект "ПолитСтартап", в котором приняли участие более 22 тысяч представителей всех регионов страны, позволил выявить более трех тысяч перспективных молодых людей, ставших муниципальными депутатами. В Госдуму избрались 15 участников "ПолитСтартапа", один стал сенатором, около 400 человек прошли в региональные заксобрания.

Еще одна составляющая успеха - цифровизация многих партийных процессов. В этой сфере "Единая Россия" - безусловный лидер, подчеркнул Константин Костин. Самый масштабный из них - предварительное голосование. В 2020 году в нем приняли участие порядка миллиона членов ЕР и сторонников, в этом году - около шести миллионов человек проголосовали на специальной электронной платформе.

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Все эти усилия "позволили получить хороший результат на выборах 2021 года", считает глава ФоРГО.

Напомним, по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва "Единая Россия" набрала 49,82% голосов по спискам и победила в 198 одномандатных округах, сохранив таким образом конституционное большинство в нижней палате парламента.

В новом сезоне, с 2021 по 2026 год, считает Константин Костин, партии предстоит решить следующие задачи: реализовать свою народную программу, подтвердить электоральный статус, преодолеть последствия пандемии и достичь оптимальной формы к большим федеральным выборам 2024 и 2026 годов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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