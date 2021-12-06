Эксперты: Вклад Рунета в экономику РФ в 2021 году превысит 8 трлн рублей

Вклад основных сегментов Рунета в российскую экономику по итогам 2021 года составит 8,6 трлн рублей, что на 29% выше относительно 2020 года, когда совокупный объем электронной коммерции составил 6,7 трлн рублей. Это следует из прогноза Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), представленного в рамках форума RIW 20/21.

Из 8,6 трлн рублей 7,8 трлн приходится на электронную коммерцию (рост 30% по сравнению с прошлым годом), 440,7 млрд рублей - на маркетинг и рекламу (рост 26%), 179,4 млрд рублей - на инфраструктуру и связь (рост 18%), 151,7 млрд рублей - на цифровой контент (рост 23% в сравнению с 2020 годом).

Еще одно достижение 2021 года - аудитория Рунета составила, по данным Mediascope, 100,2 млн человек, что составляет 81,9% населения страны. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на начало декабря на портале Госуслуги зарегистрировано 90 млн пользователей с подтвержденной учетной записью.