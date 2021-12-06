Новости

Эксперты: Вклад Рунета в экономику РФ в 2021 году превысит 8 трлн рублей 12:22
Минпромторг начал выдачу лицензий на экспорт удобрений 12:20
Питерские морозы не доберутся до Москвы 12:08
Число пользователей портала госуслуг достигло 90 млн 12:03
Оперштаб: в Москве выявлено 3 134 новых случая COVID-19 12:01
В "Москва-Сити" побит рекорд спроса на недвижимость 11:56
Бывших лидеров Мьянмы приговорили к тюремным срокам 11:54
В РЭО опровергли рост тарифа за вывоз мусора из-за новых правил 11:46
Вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Аргентине для ревакцинации 11:44
Сбербанк снизил ставку по ипотеке с господдержкой 11:38
Рафик Загрутдинов: Шесть новостроек ввели в строй в Москве за ноябрь по программе реновации 11:38
Российская сеть медклиник подала иск к ВОЗ из-за "омикрона" 11:35
Хинштейн напомнил про закон о приземлении для IT-гигантов 11:25
В Госдуме назвали абсурдом слова Блинкена об "угрозе" Украине от России 11:24
Сбербанк повысил ставки по ипотеке 11:20
Любаша выбыла из шоу "Суперстар. Возвращение" после ссоры с Кудрявцевой 11:20
Круассаны возглавили список популярных кондитерских изделий в службах доставки 11:11
Шойгу отметил особые отношения между РФ и Индией в военно-технических областях 11:07
"Дом Gucci" собрал в России 210 млн рублей за уикенд 11:02
Роскомнадзор назвал замедление интернет-ресурсов "последней мерой" 10:58
Росавиация расследует инцидент с обледенением самолета Airbus 320-271N 10:55
Захарова и Барщевский задали видеовопросы участникам правового диктанта 10:48
Минздрав запланировал вылечить всех больных гепатитом С россиян 10:46
Врач рассказал, как правильно определять уровень кислорода у себя в крови 10:34
"Российская газета" укрепила информационные связи с Казахстаном 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 12:22
Рубрика: Digital

Эксперты: Вклад Рунета в экономику РФ в 2021 году превысит 8 трлн рублей

Текст: Олег Капранов

Вклад основных сегментов Рунета в российскую экономику по итогам 2021 года составит 8,6 трлн рублей, что на 29% выше относительно 2020 года, когда совокупный объем электронной коммерции составил 6,7 трлн рублей. Это следует из прогноза Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), представленного в рамках форума RIW 20/21.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Мишустин открыл 13-ю Неделю российского интернета

Из 8,6 трлн рублей 7,8 трлн приходится на электронную коммерцию (рост 30% по сравнению с прошлым годом), 440,7 млрд рублей - на маркетинг и рекламу (рост 26%), 179,4 млрд рублей - на инфраструктуру и связь (рост 18%), 151,7 млрд рублей - на цифровой контент (рост 23% в сравнению с 2020 годом).

Еще одно достижение 2021 года - аудитория Рунета составила, по данным Mediascope, 100,2 млн человек, что составляет 81,9% населения страны. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на начало декабря на портале Госуслуги зарегистрировано 90 млн пользователей с подтвержденной учетной записью.

Digital Интернет

Главное сегодня

В Госдуме назвали абсурдом слова Блинкена об "угрозе" Украине от России
Россия и Индия заключили ряд контрактов, в том числе по стрелковому оружию
Вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Аргентине для ревакцинации
Росавиация расследует инцидент с обледенением самолета Airbus 320-271N
В Минстрое заявили, что регионы могли бы обойтись без мигрантов на стройках