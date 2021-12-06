"Газпром": Из хранилищ Европы выкачана уже четверть запасов газа

Из европейских подземных газохранилищ выкачана уже четверть запасов топлива. Об этом сообщил "Газпром" на своем официальном Telegram-канале.

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 4 декабря из подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже около четверти (23,4%) от объема газа, закачанного в этом году", - говорится в сообщении.

Эта информация обсуждалась в "Газпроме" на оперативном совещании по вопросам режимов работы Единой системы газоснабжения в условиях аномальных холодов на Северо-Западе России, следует из сообщения канала.

Ранее сообщалось, что активных объемов газа в подземных хранилищах Европы хватит, чтобы пройти отопительный период, даже если эта зима будет такой же холодной, как прошлая.