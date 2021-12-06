Греф заявил об отсутствии перегрева на рынке потребкредитования

Перегрева на рынке потребительского кредитования в России пока нет, считает глава Сбербанка Герман Греф. Однако если текущие темпы роста сохранятся в течение ряда лет, то риски появятся, пояснил он.

"Пока, действительно, мы не видим перегрева... Но если такими темпами будет продолжаться рост кредитования, которые мы видим в этом году, в течение ряда лет, то вполне возможно такие риски появятся. Но наше ощущение, что в следующем году рост сохранится, но будет в полтора-два раза ниже, чем в этом", - об этом Греф сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что банки очень внимательно следят за ситуацией, и уточнил, что, если начинается ухудшение кредитного качества в каком-то из поколений кредитов, банки тут же начинают "подкручивать так называемый уровень одобрения". "Пока мы этого не видим, пока мы не повышаем требования по уровню одобрения", - подчеркнул Греф.

Ранее Греф оценил риск нового кризиса мировой экономики. По его мнению, есть риски, что отдельные компании и страны придут к дефолту на фоне ужесточения монетарной политики ведущими мировыми регуляторами. Однако под вопросом пока остается насколько системными являются эти риски.