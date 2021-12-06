Хинштейн напомнил про закон о приземлении для IT-гигантов

От того, как иностранные IT-гиганты станут воспринимать новые российские законодательные требования, будет зависеть дальнейший механизм диалога с ними и его тональность, заявил председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Иностранные цифровые компании все активнее приходят работать на российский рынок, заметил он, выступая на 13-й Неделе российского интернета. "Да, безусловно, российский рынок был, есть и, уверен, останется открытым для всех, но это не значит, что на нашем рынке не должно существовать правил игры и что те, кто приходят в наш монастырь, должны руководствоваться своим, а не нашим уставом", - подчеркнул парламентарий.

Следующий год во многом определит систему взаимоотношений России и IT-гигантов, считает Хинштейн. Станет видно, как на практике будут реализовываться принятые законы, в том числе так называемый закон о приземлении, который, напомнил депутат, обязывает все IT-гиганты с аудиторией от полумиллиона пользователей в день создавать в России свои полноценные филиалы и представительства.