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06.12.2021 20:50
Рубрика: Внутренняя политика

Хуснуллин: Трасса Москва-Казань-Екатеринбург строится с опережением графика

Текст: Галина Мисливская
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Строительство скоростной автотрассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург идет с опережением плана, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию регионов.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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"Мы успешно реализуем программу строительства трассы Москва-Казань-Екатеринбург, и сегодня, несмотря на все сложности, по ряду участков уже идем с опережением (графика)", - сказал он, добавив, что ряд участков магистрали будет сдан уже в следующем году.

Автотрасса М-12 протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью.