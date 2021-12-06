Хуснуллин: Трасса Москва-Казань-Екатеринбург строится с опережением графика

Строительство скоростной автотрассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург идет с опережением плана, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию регионов.

"Мы успешно реализуем программу строительства трассы Москва-Казань-Екатеринбург, и сегодня, несмотря на все сложности, по ряду участков уже идем с опережением (графика)", - сказал он, добавив, что ряд участков магистрали будет сдан уже в следующем году.

Автотрасса М-12 протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью.