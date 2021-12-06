Юристы напомнили о правилах остекления балконов в России

Для того, чтобы застеклить балкон, необходимо получить разрешение жилищной инспекции. Об этом напомнил юрист АБ Asterisk Степан Хантимиров.

По его словам, судебные споры из-за балконов - не редкость. При этом за самовольное и несогласованное остекление предусмотрены штрафы. Так, для физлиц он составляет 2-2,5 тысяч рублей, для должностных лиц - 4-5 тысяч. Юрлица должны будут заплатить 40-50 тысяч рублей.

При этом нарушители должны будут привести внешний облик здания в первоначальный вид, рассказал РИА Недвижимость управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

В свою очередь, адвокат МКА "Князев и партнеры" Елизавета Насртдинова заявила, что главное ограничение заключается в том, что балконы и лоджии после остекления не должны представлять угрозу для остальных жильцов. Кроме того, изменения не должны нарушать архитектурный облик здания.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в с марта 2022 года в России изменятся правила пользования жилыми помещениями, среди прочего якобы будут введены штрафы за несогласованное остекление балконов. Комментария эти сообщения, в Минстрое заявили, что никаких нововвведений не планируется - ключевое отличие нового документа от действующих правил заключается в том, что требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к собственникам-юрлицам.