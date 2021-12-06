Как IT-гиганты борются с интимными фото несовершеннолетних

Ранее сервис по удалению таких фотографий запустила Meta (Facebook).

Для того, чтобы пользователь мог удалить интимную фотографию из социальной сети, он должен загрузить ее на специальную платформу, и тогда алгоритмы смогут обнаружить ее во всех проектах корпорации - Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp. Однако, в отличие от нововведения Apple, воспользоваться сервисом могут только совершеннолетние пользователи во всех странах мира.

"Инициатива Apple соответствует общей тенденции повышения ответственности IT-гигантов за контент в своих сервисах. Вполне вероятно, что она будет реализована и в России. В нашей стране крупнейшими технологическими компаниями создан Альянс по защите детей в цифровой среде. На этой площадке может быть реализована и инициатива по дополнительной модерации контента в сообщениях, адресованных детям. Вместе с тем такая деятельность актуализирует и другие вопросы. Во-первых, для корректной модерации необходимо обеспечить надлежащую идентификацию пользователей, а это возможно только через инструменты деанонимизации при пользовании Интернетом. С другой стороны, вводимая премодерация, если она никак не ограничивается и не контролируется, может ограничивать базовые права на получение информации. В связи с чем реализация в России инициативы может потребовать дополнительных законодательных решений", - говорит Борис Едидин, зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

В пресс-службе "ВКонтакте" рассказали "РГ", что эротические материалы с несовершеннолетними и контент, связанный с детской эксплуатацией и сексуализацией, недопустимы на платформе. Для борьбы с таким контентом используется система мониторинга с использованием нейросетей, кроме того, пользователи могут пожаловаться на подобный контент через поддержку. В пресс-службе социальной сети "Одноклассники" на момент написания статьи не ответили на запрос "РГ".

Проблемы детской порнографии во всем мире очень острые и государства активно борются с этим страшным явлением, продолжает Иван Самойленко, управляющий партнер коммунникационного агентства B&C Agency. "Если IT-гиганты начнут применять разные инструменты, чтобы дети не попадали в сети преступников, это наверняка коснется и России. Она (проблема - прим. ред.) носит наднациональный характер, поэтому ограничения в рамках одной страны вряд ли будут эффективными. Кроме того, ограничение запрещенного контента и сомнительных публикаций - это действия в рамках работы компаний по укреплению своей репутации. В современном мире, где поток разной информации просто атакует всех, в том числе детей и подростков, эти инструменты будут только полезны всем, в том числе самим соцсетям, IT-компаниям и т.д.", - заключает эксперт.

Такие вещи, как отправка фото или текстовых сообщений - формально относится к тайне переписки, утверждает Александра Орехович, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). "Очевидно, для совершения таких действий - по крайней мере по российскому законодательству - оператор приложения должен будет сначала запросить разрешение у самого человека, который сообщение отправляет. Кроме того, направление соответствующих уведомлений может быть расценено как вмешательство в частную жизнь, право на которую также может быть ограничено исключительно в соответствии с федеральным законодательством. Хотя и очевидно, что такие уведомления могли бы быть полезны: думаю, что практика такого рода контроля будет распространяться по мере возможностей, поскольку связана она с возрастающим количеством случаев шантажа и буллинга подростков из-за распространения их интимных фото", - говорит она.

По данным агентства Thron, снимки эротического содержания за последний год отправляли 14% детей в возрасте от 9 до 12 лет. В 2020 году доля была значительно меньше - всего 6%.