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06.12.2021 15:23
Рубрика: Культура

Как выглядят партитура без нот, экводин и терменвокс

Текст: Наталья Лебедева
Партитура без нот, музыкальные сочинения, записанные в виде созвездий или состоящие только из пауз, терменвокс, экводин и еще десятки уникальных, даже невероятных, музыкальных экспонатов можно увидеть в Музее С.С. Прокофьева на выставке "Быть композитором… Идея. Эксперимент. Изобретение", посвященной самым необычным музыкальным идеям XX и XXI века. Этот совместный проект Российского национального музея музыки и Союза композиторов России предлагает поразмышлять о том, что значило быть композитором вчера и что значит быть композитором сегодня.

Посетители увидят партитуру, показывающую жесты дирижера, но не содержащую ни одной ноты; сочинение, состоящее только из пауз; сочинение, записанное в виде созвездий; сочинение, которое исполнитель волен интерпретировать по собственному желанию; сочинение, записанное в виде спирали; партитуру, которую можно выставлять в галерее современного искусства; сочинение, записанное на клочке бумаги 3х5см - и сочинение, записанное на рулоне 32 метров. Вот далеко не полный список редких экспонатов, собранных в Музее С.С. Прокофьева.

Фото: Владимир Подкользин / Пресс-служба конкурса
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Здесь представлены творческие идеи современных композиторов Юрия Каспарова и Владимира Тарнопольского, Фараджа Караева и Виктора Екимовского, Сергея Загния и Николая Хруста, Ярослава Судзиловского и Ольги Бочихиной, Вадима Генина и Дарьи Мараевой…

Взгляд сам останавливается на рисунках на стекле, покрытых черной мастикой - это сочинения современных композиторов Олеси Ростовской и Тараса Буевского для синтезатора АНС. Синтезатор, изобретенный в конце 1930-х инженером Евгением Мурзиным, поражает воображение и сегодня: он способен создавать музыку из картин, загружаемых в него, сканируя их оптоэлектронным преобразователем. Так идеи XXI века перекликаются с идеями XX века - века экспериментов и идей, порой безумных, неосуществленных и неосуществимых.

Редкие фотографии и афиши воссоздают историю терменвокса - инструмента, на котором играют, не касаясь. Также на выставке можно узнать о четвертитоновом рояле с тремя клавиатурами Ивана Вышнеградского, симфонии Арсения Авраамова для гудков, колоколов, сирен и артиллерии и посмотреть на экводин - синтезатор Андрея Володина.

Выставка сопровождается видеоинсталляцией Алексея Наджарова, композитора, видеохудожника, разработчика программного обеспечения для live-электроники и мультимедиа. Видео и электронная музыка бесконечно генерируются компьютером и ни разу не повторяются за все время проведения выставки.

Все это музыкальное великолепие можно посмотреть до 27 февраля 2022 года в Музее С.С. Прокофьева.

Культура Музыка Классика Культура Арт Музеи и памятники

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