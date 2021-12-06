Как защитить от локдауна свой отпуск: Пять правил выбора туроператора

Не исключено, что появление нового штамма COVID-19 "омикрон" может спровоцировать очередное закрытие границ и остановку международного туризма. Поэтому к выбору туроператора нужно подходить вдумчиво и осторожно, чтобы минимизировать риски.

Специально для "Российской газеты" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган объяснил, как правильно выбирать турагента:

- Самый простой способ избежать проблем с турагентами или операторами, которые находятся на грани банкротства либо же банально являются мошенниками, - заниматься организацией отпуска самому. Но не всегда на это есть время. И в любом случае, нужен определенный опыт и знания. Назову несколько, самых важных, правил.

Во-первых, лучше обращаться в проверенные компании, которые рекомендуют вам друзья, родственники или коллеги. При этом важно, чтобы они с этими компаниями работали много лет.

Во-вторых, на сайте Федерального агентства по туризму есть единый реестр туроператоров. Компанию можно спокойно проверить по нему.

В-третьих, компания должна быть известной и иметь фонд страхования, что будет отражено в реестре.

По сути, все эти параметры нужно учитывать и в моменте, когда бронируются туры на 2022 год, особенно с большими скидками.

В-четвертых, нужно помнить, что сейчас долги туроператоров составляют 25 миллиардов рублей при общем фонде страхования только в 7 миллиардов. Есть возможность, что туры с большими скидками продаются не только потому, что раннее бронирование билетов и отелей действительно проходит с большим дисконтом. Вероятен расклад, что компании будут пытаться закрыть текущие долги за счет поступлений от бронирований, которые делают на полгода вперед.

Поэтому еще раз стоит обратить внимание на финансовое состояние компании. А заодно и просмотреть сайты отзывов и соцсети на предмет конфликтов или негатива - он далеко не всегда заказной.

В-пятых, сегодня, в непростое время, стоит покупать страховку от невыезда. Но при этом нужно внимательно читать договор страхования и настаивать на том, чтобы в него были включены все возможные опции.

Самые распространенные истории невыезда на сегодня - это болезнь отдыхающего, локдаун в принимающем государстве и финансовые проблемы у туроператора. По всем этим опциям покрытие стоимости тура должно быть полным.

Также страховая компания должна по договору помогать отдыхающим, если кто-либо из них заразился ковидом в отпуске и находится на карантине или в больнице. Здесь нужно решать вопрос с размещением, при необходимости с больницей и с билетом обратно.

По факту, при правильно заключенном договоре все эти расходы и процессы оформления берет на себя страховая компания.