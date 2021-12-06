Как защитить от локдауна свой отпуск: Пять правил выбора туроператора

Новости

SIPRI: Сто крупнейших оружейных компаний мира увеличили продажи в пандемию 05:55
В Приморском океанариуме впервые родился детеныш древней акулы 05:49
В Приморье поймали нападавшего на собак тигра 05:29
Инфекционист перечислил меры защиты от COVID-19 на корпоративе 05:20
Спасатели передали медикам пострадавшего при обрушении завода в Туве 04:36
В ВОЗ сообщили об отсутствии летальных исходов из-за "омикрон"-штамма 04:25
Пушков заявил о попытках Украины запугать Запад беженцами 04:08
ВОЗ: Преждевременно делать выводы о тяжести течении COVID из-за "омикрона" 03:43
Назначение единовременной выплаты из пенсионных накоплений могут упростить 03:12
Пушков прокомментировал совет Ишингера Украине брать пример с Финляндии 02:55
Греция проведет всеобщее тестирование на COVID-19 перед праздниками 02:04
Эсминец ВМС США Arleigh Burke прибыл в румынский порт Констанца 01:45
В Швейцарии с 6 декабря ужесточат антикоронавирусные меры 00:58
Генетик Исаев: "Омикрон" мог мутировать среди животных и перейти на людей 00:30
Путин назвал востребованным закон о российском Красном кресте 05.12.2021
Шойгу проведет в Индии консультации в формате "2+2" 05.12.2021
Более 400 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 05.12.2021
В "Сириусе" на Кубке Союзного государства победил белорусский самбист 05.12.2021
В московском метро диггер остановил движение на час 05.12.2021
Белый дом: Байден с нетерпением ждет переговоров с Путиным 05.12.2021
Путин: Международные данные говорят об эффективности "Спутника V" 05.12.2021
На зеленой и оранжевой ветках московского метро восстановлено движение 05.12.2021
Путин заявил об отсутствии миграционных потоков из России в Европу 05.12.2021
В Польше подтвердили задержание российского сухогруза "Руслана" 05.12.2021
На оранжевой ветке столичного метро частично ограничили движение 05.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Как защитить от локдауна свой отпуск: Пять правил выбора туроператора

Текст: Георгий Панин
Недавняя история с банкротством греческого туроператора Mouzenidis Travel вызвала много шума на рынке туристических услуг. И неудивительно, так как 27 тысяч российских туристов остались без оплаченного отдыха. И без денег тоже.
Фото: Ахмед Махмуд/РИА Новости Фото: Ахмед Махмуд/РИА Новости
Фото: Ахмед Махмуд/РИА Новости

Не исключено, что появление нового штамма COVID-19 "омикрон" может спровоцировать очередное закрытие границ и остановку международного туризма. Поэтому к выбору туроператора нужно подходить вдумчиво и осторожно, чтобы минимизировать риски.

Фото: Photoxpress
Все больше иностранцев едут лечиться в Россию

Специально для "Российской газеты" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган объяснил, как правильно выбирать турагента:

- Самый простой способ избежать проблем с турагентами или операторами, которые находятся на грани банкротства либо же банально являются мошенниками, - заниматься организацией отпуска самому. Но не всегда на это есть время. И в любом случае, нужен определенный опыт и знания. Назову несколько, самых важных, правил.

Во-первых, лучше обращаться в проверенные компании, которые рекомендуют вам друзья, родственники или коллеги. При этом важно, чтобы они с этими компаниями работали много лет.

Во-вторых, на сайте Федерального агентства по туризму есть единый реестр туроператоров. Компанию можно спокойно проверить по нему.

В-третьих, компания должна быть известной и иметь фонд страхования, что будет отражено в реестре.

По сути, все эти параметры нужно учитывать и в моменте, когда бронируются туры на 2022 год, особенно с большими скидками.

В-четвертых, нужно помнить, что сейчас долги туроператоров составляют 25 миллиардов рублей при общем фонде страхования только в 7 миллиардов. Есть возможность, что туры с большими скидками продаются не только потому, что раннее бронирование билетов и отелей действительно проходит с большим дисконтом. Вероятен расклад, что компании будут пытаться закрыть текущие долги за счет поступлений от бронирований, которые делают на полгода вперед.

Поэтому еще раз стоит обратить внимание на финансовое состояние компании. А заодно и просмотреть сайты отзывов и соцсети на предмет конфликтов или негатива - он далеко не всегда заказной.

Фото: Татьяна Рузанова
Для туристов введут правила поведения в заповедных и сакральных местах

В-пятых, сегодня, в непростое время, стоит покупать страховку от невыезда. Но при этом нужно внимательно читать договор страхования и настаивать на том, чтобы в него были включены все возможные опции.

Самые распространенные истории невыезда на сегодня - это болезнь отдыхающего, локдаун в принимающем государстве и финансовые проблемы у туроператора. По всем этим опциям покрытие стоимости тура должно быть полным.

Также страховая компания должна по договору помогать отдыхающим, если кто-либо из них заразился ковидом в отпуске и находится на карантине или в больнице. Здесь нужно решать вопрос с размещением, при необходимости с больницей и с билетом обратно.

По факту, при правильно заключенном договоре все эти расходы и процессы оформления берет на себя страховая компания.

Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Назначение единовременной выплаты из пенсионных накоплений могут упростить
Путин назвал востребованным закон о российском Красном кресте
В ВОЗ сообщили об отсутствии летальных исходов из-за "омикрон"-штамма
Бастрыкин поручил проверить деятельность Оксимирона и Noize MC
Пушков прокомментировал совет Ишингера Украине брать пример с Финляндии
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию