Комитет Госдумы одобрил проект закона о региональной власти

Ко второму чтению подготовлен законопроект о единой системе публичной власти в РФ, который, в частности, снимает ограничение на два срока на губернаторском посту. Проект одобрил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, рекомендовав изменения к основному чтению.

Законопроект был внесен главой комитета Павлом Крашенинниковым и руководителем аналогичного комитета Совфеда Андреем Клишасом. Он был принят Госдумой в первом чтении 9 ноября и направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти.

Согласно нынешнему законодательству, нельзя быть избранным на должность высшего должностного лица региона более чем на два срока подряд. Законопроектом предлагается исключить это требование. При этом число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов.

Губернатор может быть отрешен от должности президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия.

Кроме того, новый закон даст возможность местным парламентам работать дистанционно.

Ко второму чтению комитет рекомендовал прописать возможность 30-дневной рассылки проектов законов в регионы для получения отзывов вместо ранее предложенной 15-дневной. Эту поправку предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Другой поправкой, которую будут рекомендовать к принятию, предполагается прописать все полномочия субъектов РФ, сказал Крашенинников. По словам главы комитета, пока они содержатся в разных законах.

При этом поправка депутатов Татарстана о возможности для главы региона называться президентом была рекомендована к отклонению. Крашенинников напомнил, что эта норма возникла еще в 2010 году, и почти все регионы ее выполняют. Татарстан пока единственное исключение.

Проект закона планируется рассмотреть в основном чтении на заседании Госдумы 9 декабря.