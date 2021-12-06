Лукашенко уточнил главные принципы подбора кадров

На патриотов-профессионалов, "крепких людей со стержнем" призвал ориентироваться глава Беларуси, принимая в понедельник кадровые решения относительно руководителей местной вертикали власти, передает пресс-служба главы государства.

Кстати, при последних кадровых перестановках аналитики обратили внимание на частое появление в управленческих структурах людей в погонах. Поясняя свою позицию по этому поводу, Лукашенко дал понять, что он не отвергает "людей военных в вертикали власти. Главное, чтобы был хороший управленец", - полагает он.

Толковый руководитель, по его словам, даже если он назначен в новую для него сферу деятельности, всегда найдет возможность окружить себя профессионалами, которые хорошо понимают сельское хозяйство, промышленность, сферу услуг, бизнес, предпринимательство.

Вот почему он посоветовал своим коллегам "при подборе кадров опираться на истинных, нормальных, патриотичных, крепких людей со стержнем. "Мыла и размазни" у вас не должно быть среди подчиненных, среди ваших коллег", - образно выразился Лукашенко.

Кроме того, уточнил он, определяющим критерием при подборе кадров не должен быть возраст претендентов. В первую очередь надо обращать внимание на опыт и профессиональные качества. "Должны быть опытные профессионалы. Можно быть опытным человеком и в 38, и в 40 лет", - считает белорусский руководитель.

С другой стороны, принимая во внимание опыт службы отдельных руководителей, он высказал убеждение, что в работе надо находить разумный баланс между исполнительской дисциплиной и безапелляционным исполнением поручений. "Ни в коем случае не щелкайте каблуками и не отвечайте на постановку задачи начальником вопросом: "Чего изволите?", - предупредил Лукашенко. - Вы люди, обладающие властными полномочиями, которыми наделены президентом страны".

Предостерег оратор новые руководящие кадры и от чрезмерного чинопочитания. "Вы не должны быть безмолвными исполнителями, хотя исполнительская дисциплина - это краеугольный камень для руководителя любого уровня: председателя райисполкома, главы администрации, губернатора, члена правительства. Вы должны быть образцом для подражания".

Президент посоветовал внимательно относиться к людям, не спешить с жесткими кадровыми решениями. Но и "никакой размазни не должно быть в органах власти", - уточнил Лукашенко, обратив особое внимание на сложную геополитическую обстановку. И дело, по его словам, "не только в санкциях, давлении, гибридной войне, которая развязана против нас. Суть этой войны заключается в том, что против нас воюют в средствах массовой информации, в политике, в дипломатии, в экономике - во всем. Просто подошли к горячей войне", - констатировал президент.