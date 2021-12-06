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6 декабря 2021 г.

Закон Республики Марий Эл от 3 декабря 2021 года № 57-З "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Дата подписания 3 декабря 2021 г.
Опубликован 6 декабря 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

Принят Государственным Собранием Республики Марий Эл 2 декабря 2021 года

Статья 1

Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл (далее - территориальный фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда в сумме 9 775 132,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 9 422 827,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда в сумме 9 775 132,4 тыс. рублей.

Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда на 2023 год в сумме 10 306 882,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 9 937 295,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 10 913 040,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 10 523 894,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда на 2023 год в сумме 10 306 882,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10 913 040,1 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 3

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 4

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению № 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 5

Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета территориального фонда остатки средств бюджета территориального фонда по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Республики Марий Эл от 15 декабря 2020 года № 50-З "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", предусмотренных на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования, на реализацию указанных целей в 2022 году (за исключением неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение).

Статья 6

Установить, что поступления в бюджет территориального фонда доходов сверх сумм, утвержденных пунктом 1 части первой статьи 1 настоящего Закона, с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета территориального фонда направляются на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Статья 7

Установить, что в 2022 году в бюджет территориального фонда зачисляются по нормативу 100 процентов:

1) прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;

2) прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

3) доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования;

4) суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Статья 8

Установить, что территориальный фонд формирует нормированный страховой запас финансовых средств для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования:

1) в 2022 году в общем размере 1 607 550,5 тыс. рублей, в том числе для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в размере 786 161,6 тыс. рублей;

2) в 2023 году в общем размере 1 694 115,6 тыс. рублей, в том числе для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в размере 829 033,9 тыс. рублей;

3) в 2024 году в общем размере 1 792 447,2 тыс. рублей, в том числе для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в размере 877 917,2 тыс. рублей.

Средства нормированного страхового запаса используются:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 9

Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций в размере 0,95 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам, в едином размере для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Марий Эл.

Статья 10

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев



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Приложения к закону
(pdf, PDF, 482 Кб)