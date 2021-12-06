Матвиенко: Бахрейн предложил России взаимно признать сертификаты о вакцинации

Россия и Бахрейн обсуждают вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится в королевстве с официальным визитом.

"Именно Бахрейн выступил с инициативой о взаимном признании сертификатов о вакцинации, сейчас этот вопрос прорабатывается в России. Я надеюсь, он в ближайшее время будет решен", - заявила Матвиенко после встречи с наследным принцем Бахрейна, председателем Совета министров Сальманом Бен Хамадом Аль Халифой.

Спикер Совфеда обратила внимание на то, что "Спутник V" занимает второе место среди представленных в Бахрейне вакцин.

Накануне Матвиенко рассказала, что сейчас идут переговоры по производству российской вакцины на территории королевства.