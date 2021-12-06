Минэкономики Германии назвало условие запуска "Северного потока-2"

Процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" в Европу приостановлен, и запуск в эксплуатацию невозможен до окончания разрешительных процедур. Об этом сообщил журналистам представитель минэкономики ФРГ.

"Сертификация пока не завершена. Пока этого не произошло, "Северный поток-2" не может быть принят в эксплуатацию", - сообщил собеседник ТАСС в ведомстве. Таким образом, Германия опровергла версию местной прессы, которая предполагала, что газопровод может быть запущен до окончания сертификации.

Об этом ранее писала немецкая газета Handelsblatt. Опрошенные ею эксперты предположили, что в таком случае штраф для "Газпрома" будет не столь значительным при высоком уровне капитальных вложений в проект. В качестве прецедента газета приводила в пример проекты газопроводов NEL и EGL 401, запущенных раньше срока. Штраф при этом составляет "до миллиона евро".

"Северный поток-2" был построен в течение трех лет, укладка завершена 10 сентября этого года. В ноябре Федеральное сетевое агентство ФРГ приостановило процесс сертификации, обязав оператора газопровода, "дочку" "Газпрома", создать отдельную компанию для получения разрешительных документов и соответствия нормам Третьего энергопакета. Завершение сертификации ожидается в середине следующего года.