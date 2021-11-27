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27.11.2021 08:45
Рубрика: Экономика

Handelsblatt: “Северный поток-2” может начать работать без сертификата

Текст: Алексей Рыбин

Аналитики немецкой газеты Handelsblatt озвучили способ запуска "Северного потока - 2" без сертификации. По словам авторов статьи Морица Коха и Клауса Стратманна, для этого "Газпрому" придется заплатить штраф.

Фото: AFP
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Аналитики пояснили, что такие примеры уже были. В частности, проекты Северо-европейского газопровода NEL и газопровода EGL 401, которые начали работу, не дожидаясь сертификации. При этом они приводят данные федерального сетевого агентства Германии, согласно которым за ввод в эксплуатацию без сертификации взимается единовременный штраф в размере "до миллиона евро".

По мнению авторов статьи, для "Газпрома" такая сумма выглядит приемлемой. "Инвестиции в строительство "Северного потока-2" составляют не менее десяти миллиардов евро", - отмечают аналитики.

Ранее депутат немецкого бундестага Штеффен Котре рассказал, что Еврокомиссия попытается затянуть процесс сертификации, и эксплуатация газопровода может начаться не раньше следующей весны. При этом пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против газопровода.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Германия Компании Нефть и газ Газпром Международные организации Европейский союз Европейская комиссия

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