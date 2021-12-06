Минздрав запланировал вылечить всех больных гепатитом С россиян. Ведомство представило соответствующий проект федеральной программы на XII Всероссийском конгрессе пациентов, сообщает "Коммерсант".

Согласно проекту, на первом этапе - в 2023-2025 годах - предполагается вылечить 343 тысяч больных гепатитом С, уже стоящих на учете. Это более половины всех пациентов. На втором этапе - до 2030 года - запланировано выявить и вылечить всех остальных граждан, даже тех, кто пока не наблюдается в диспансере.

Когда программу примут и откуда будут взяты средства на ее реализацию - пока неизвестно.

Сегодня в России современную терапию получают лишь 2-3 процента пациентов с гепатитом С. Хотя уровень смертности от него сопоставим с туберкулезом и превышает количество смертей от ВИЧ. Чаще всего гепатит С регистрируется у граждан в возрасте от 20 до 50 лет. При этом инфекция уже давно вышла за пределы маргинальных групп.

О необходимости принять меры по снижению смертности от нескольких заболеваний, в том числе, гепатита С, в апреле 2021 года заявлял Владимир Путин. А участники экспертного совета "Дорожная карта элиминации гепатита С в России" говорили о необходимости создания национальной программы по борьбе с этой инфекцией еще в прошлом году.