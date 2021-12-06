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06.12.2021 15:40
Рубрика: Общество

Один человек мог стать источником 90% заражений "дельтой" в России

Текст: Нина Егоршева

Один человек мог стать возможным источником 90% случаев заражения штаммом коронавируса "дельта" в России. Соответствующее исследование, которое ожидает проверки рецензентов, опубликовано на портале медицинских препринтов medRxiv.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В статье отмечается, что штамм "дельта" превзошел большинство ранее существовавших вариантов коронавируса, заняв доминирующие позиции в мире к середине 2021 года. При этом указывается, что в России большинство случаев "дельты" - потомки одного-единственного вируса, завезенного сюда весной. По мнению авторов исследования, другие варианты "дельты" также завозились в нашу страну. Однако распространился именно этот вариант.

"Более 90 % "дельта"-образцов в России характеризуются парой мутаций nsp2:K81N+ORF7A:P45L, которая редко встречается за пределами России", - говорится в статье. Ученые связывают это с так называемым эффектом основателя. В частности, отмечается, что в марте-апреле завозы "дельты" еще были немногочисленными, и лишь один из привезенных вариантов сильно размножился. Позже новые варианты "дельты" тоже завозились, но они не имели по сравнению с доминирующим штаммом конкурентного преимущества.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что новый штамм "омикрон" сможет вытеснить "дельту". Из-за многочисленных мутаций в S-белке скорость распространения нового штамма возрастает. Так же есть мнение, что у заразившихся "омикроном" будет меньше опасных осложнений и летальных исходов, благодаря чему COVID-19 может перейти в разряд обычных простудных инфекций.

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