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02.12.2021 01:20
Рубрика: Общество

Гинцбург: Новый штамм коронавируса "омикрон" может вытеснить "дельту"

Новый штамм SARS-CoV-2 ("омикрон"), вероятно, сможет вытеснить вариант "дельта". Из-за многочисленных мутаций в S-белке, скорость распространения вируса возрастает, объяснил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Ученый не исключил длительного инкубационного периода при попадании данного штамма в организм. С момента заражения человека до развития сильных осложнений будут проходить 12-14 дней.

"Если против этого штамма будут действовать те вакцины, которые сейчас широко используются, то, возможно, это можно приравнять к спасению", - цитирует Гинцбурга ТАСС.

Ранее главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн не исключил, что благодаря "омикрону" COVID-19 может перейти в разряд обычных простудных инфекций. "Есть надежда, что у заразившихся новым штаммом будет меньше опасных осложнений и летальных исходов", - подчеркнул доктор медицинских наук.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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