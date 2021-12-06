Оперштаб: в Москве выявлено 3 134 новых случая COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 3 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 767 человек. На ИВЛ находятся 560 человек.

В городе выздоровели еще 2 753 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 792 971. В столице скончался 91 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Всего же по России за сутки зарегистрировано 32 136 случаев COVID-19 в 85 регионах.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka.