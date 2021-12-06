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Пелагея и Билан не дали двум подопечным Градского покинуть "Голос"

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    06.12.2021, 09:53
Текст:   Ася Кушнарева

"Первый канал" показал один из последних выпусков передачи "Голос", записанных с Александром Градским. Композитор скончался 28 ноября, он до последнего снимался в шоу и успел принять участие в записи "нокаутов" - этапе, когда наставник формирует команды по три человека, а после выступления оставляет лишь одного.

"Нокауты" 10 сезона открыла как раз тройка Александра Градского. На сцену вышли Виктор Кириллов, Юлия Курганова и Алишер Каримов. После выступления Градский сказал, что выбирать кого-то одного после такого удачного нахождения на сцене - это самое тяжелое за все годы съемок. Для дальнейшего участия в проекте он оставил Алишера Каримова. Однако другая наставница Пелагея решила воспользоваться своим правом "спасти" выбывшего участника Виктора Кириллова, а после ее примеру последовал Дима Билан, который забрал в свою команду Юлию Курганову. Таким образом, вся первая тройка Градского осталась в проекте.

Ведущий проекта Дмитрий Нагиев назвал происходящее "сказкой со счастливым концом".

Как следует из описания видео, запись программы состоялась 18 ноября, за 10 дней до смерти Градского.

Фото: Борис Приходько / РИА Новости
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Телеканал сообщает, что есть еще один выпуск "Голоса", записанный с Александром Борисовичем. Его, вероятно, покажут в ближайшую пятницу.

Что будет с остальными участниками шоу, которые были в команде Градского, пока не известно. Вероятно, их также могут поделить между тремя оставшимися наставниками - Пелагеей, Биланом и Леонидом Агутиным.

Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября от инфаркта головного мозга. Ему было 72 года. 1 декабря музыкант был похоронен на Ваганьковском кладбище.

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