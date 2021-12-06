Пелагея и Билан не дали двум подопечным Градского покинуть "Голос"

"Первый канал" показал один из последних выпусков передачи "Голос", записанных с Александром Градским. Композитор скончался 28 ноября, он до последнего снимался в шоу и успел принять участие в записи "нокаутов" - этапе, когда наставник формирует команды по три человека, а после выступления оставляет лишь одного.

"Нокауты" 10 сезона открыла как раз тройка Александра Градского. На сцену вышли Виктор Кириллов, Юлия Курганова и Алишер Каримов. После выступления Градский сказал, что выбирать кого-то одного после такого удачного нахождения на сцене - это самое тяжелое за все годы съемок. Для дальнейшего участия в проекте он оставил Алишера Каримова. Однако другая наставница Пелагея решила воспользоваться своим правом "спасти" выбывшего участника Виктора Кириллова, а после ее примеру последовал Дима Билан, который забрал в свою команду Юлию Курганову. Таким образом, вся первая тройка Градского осталась в проекте.

Ведущий проекта Дмитрий Нагиев назвал происходящее "сказкой со счастливым концом".

Как следует из описания видео, запись программы состоялась 18 ноября, за 10 дней до смерти Градского.

Телеканал сообщает, что есть еще один выпуск "Голоса", записанный с Александром Борисовичем. Его, вероятно, покажут в ближайшую пятницу.

Что будет с остальными участниками шоу, которые были в команде Градского, пока не известно. Вероятно, их также могут поделить между тремя оставшимися наставниками - Пелагеей, Биланом и Леонидом Агутиным.

Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября от инфаркта головного мозга. Ему было 72 года. 1 декабря музыкант был похоронен на Ваганьковском кладбище.