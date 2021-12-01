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Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище

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    01.12.2021, 16:46
Текст:   Козьма Лоханкин

Музыканта Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище, сообщает РИА Новости со ссылкой на театр "Градский Холл".

Могила народного артиста России находится рядом с могилами актеров Альберта Филозова и Светланы Мизери. Поблизости также похоронены музыковед Святослав Бэлза и писатель Борис Васильев

Прощание состоялось в театре "Градский Холл" сегодня утром. На церемонии присутствовали Александр Розенбаум, Константин Эрнст, Леонид Агутин, певица Пелагея, Лев Лещенко и другие известные артисты.

Александр Градский осенью переболел коронавирусной инфекцией. Он умер в ночь на 28 ноября в одной из московских больниц в 72 года от ишемического инсульта.

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